Horvat: Zakoni poticajni za ulaganja, ali neporezno opterećenje rada visoko

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat poručio je u utorak da Hrvatska ima najpoticajniji zakonodavni okvir za ulaganje u okruženju, no i priznao da je u samom vrhu po neporeznom opterećenju cijene rada.

Horvat je to kazao na predstavljanju pregleda investicijske i regulatorne politike Hrvatske, analiza i preporuka koje je proveo OECD - Organizacija za gospodarsku suradnju i razvitak, u suradnji s ministarstvima gospodarstva, poduzetništva i obrta te vanjskih i europskih poslova.

Horvat je poručio da investicijska klima postaje sva atraktivnija za ulagače i da je zakonodavni okvir najperspektivniji u okruženju.

Tvrdi da Hrvatska nije prenormirana, da ne postoje nepremostive administrativne barijere i kako spram okruženja porezi nisu najveći, no priznaje da smo u samom vrhu po neporeznom opterećenju cijene rada.

"Ima još uvijek jako puno prostora između onog što dobije radnik u odnosu na ono koliko poduzetnika taj radnik košta", poručuje Horvat.

Najavljuje da će ove godine biti predstavljen akcijski plan umanjenja i ukidanja neporeznih davanja.

Želja mu je da na prvoj sjednici Vlade u idućoj godini prva točka bude usvajanje novog akcijskog plana za ukidanje administrativnih barijera, pri čemu ističe da će identificirati 20, po vremenu i financijskom opterećenju, najtežih administrativnih barijera te predložiti njihovo ukidanje.

Horvat kaže da je Hrvatska počela birati potencijalne investitore te podsjeća na nedavno predstavljen projekt ulaganja austrijskog FACC AG-a u proizvodni pogon u općini Jakovlje, gdje bi se od 2021. trebali početi proizvoditi dijelovi za zrakoplove, a i potvrđuje nedavna pisanja medija o pregovorima s koncernom Patrie, Kongsberga i jedne belgijske kompanije o ulaganju u Zrakoplovno tehnički centar u Velikoj Gorici.

Kaže da će se do kraja godine dogoditi još dvije relativno velike investicije s područja zapadne Europe, no pritom ne želi izlaziti s pojedinostima, a tek napominje da u realizaciji jedne pomaže Mate Rimac te da se nada da će do kraja investitor doći u Hrvatsku, koji je, napominje Horvat, vrlo dobar izvozni orijentirani brend i proizvod.

"To su investicije kakve smo željeli i kojima će se otvarati kvalitetna radna mjesta, upravo onakva zbog kojih ljudi iz Hrvatske odlaze u zapadnoeuropske zemlje", kaže Horvat.

Na pitanje novinara je li u kratkom roku moguće postići veće investicije i željenu razinu BDP-a bez povećanja kvota za uvoz stranih radnika, Horvat je kazao da Hrvatska jedini nedostatak radnika ima u turističkom sektoru.

Napominje da na zavodu za zapošljavanje ima oko sto tisuća nezaposlenih te poručuje da ćemo tijekom godine dobiti redefiniranje uvjeta temeljem kojih netko može godinama biti na zavodu i dobivati od države naknade, a ne uključiti se u bilo kakav radni proces za koji mu se nudi posao.

OECD: Ostvaren napredak, no izazovi još predstoje

Horvat kaže da je u danas predstavljenim OECD-ovim dokumentima identificiran iskorak Hrvatske u nizu stvari, poput smanjenja administrativnih barijera, kao i povećanju konkurentnosti Hrvatske kao investicijske destinacije.

Okruženje Hrvatsku kao investicijsku destinaciju vidi daleko perspektivnije od nas samih, smatra Horvat.

Napredak ističe i zamjenik direktora OECD-a Antonio Gomes, između ostalog i u pogledu investicijske klime, kao i regulatornog okvira, no naglašava i sve izazove koji su pred Hrvatskom.

"Hrvatska je otvorena ekonomija koja nije restriktivna prema izravnim stranim ulaganjima, no još mora mnogo učiniti kako bi privukla više takvih kvalitetnih ulaganja, koja bi doprinijela dinamici gospodarstva", poručio je Ramos.

Tako između ostalog kaže da se može učiniti više u smanjivanju administrativnih barijera, smanjivanju percepcije korupcije, a i više je aktivnosti koje se mogu učiniti u cilju promocije ulaganja. Napominje i da se treba pobrinuti da sva regulacija treba proći evaluaciju, kako bi se utvrdilo da ima pravi učinak u cijeloj zemlji.

Kada je riječ o korupciji, osim promjene percepcije Gomes ističe i potrebu učinkovitijeg pravosudnog sustava, kao i nužnost osiguranja ulagačima da dolaskom u Hrvatsku imaju ravnopravan položaj.

Državna tajnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova Zdravka Bušić je ocijenila da se Hrvatska kreće u dobrom smjeru te kako je i to u cilju ostvarenja punopravnog članstva u OECD-u.