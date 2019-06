Drama u sezoni: Nema tko čistiti apartmane. Gotovo me preklinju da dođem i nude višu cijenu

Nedostatak radne snage u Hrvatskoj, prije svega kuhara i konobara te pomoćne radne snage, sobarica i čistačica veliki je problem za turističku sezonu na koju poslodavci upozoravaju Vladu. Traže, podsjetimo povećanje kvote za strane radnike, poručivši da više ne mogu izdržati.

Vlasnici privatnih smještajnih jedinica bez pogovora su spremni za čistačice na području Umaštine i Novigrada platiti od 50 do 70 kuna i biti presretni što su našli povjerljivu i marljivu osobu na koju mogu računati prilikom smjene gostiju pa čak i kada ih nazovu u nepredvidivim situacijama, piše Glas Istre.

Istra je prošle godine zabilježila povećanje privatnog smještaja za 10 posto prema podacima županijske Turističke zajednice.

Iz Turističke zajednice Umag Milovan Popović javlja da je od 1. do 11. lipnja ostvareno 26.500 dolazaka što je 15 posto više nego lani i 103.000 noćenja, za 10 posto više u odnosu na isti period lani. Od toga je kod privatnih iznajmljivača ostvareno 5.400 dolazaka ili 20 posto više nego prošle godine i 21.500 noćenja, za 13 posto više od prošle godine. Iz turističke zajednice Novigrad Vesna Ferenac, direktorica informira nas da je u prva dva tjedna lipnja na području Novigrada boravilo 13.000 gostiju koji su ostvarili 62.000 noćenja, što je 7 posto više turista u odnosu na isto razdoblje lani. Od toga je u privatnom smještaju boravilo 1.600 turista i ostvareno 9.000 noćenja, što je čak 37 posto više turista i 25 posto više noćenja u odnosu na lani.

- Naravno da ovakvi pokazatelji i sveprisutan problem nedostatka radne snage u turizmu i ugostiteljstvu u priobalnom dijelu Hrvatske odražava se na reguliranje i problema čišćenja kod iznajmljivača. Upoznati smo da potreba za tim poslovima raste pa time i cijena. Iznajmljivači i agencije pokušavaju doskočiti na razne načine. Mnogi traže pomoć servisa za čišćenje, neki nude čak i smještaj i prijevoz. Odlaze po njih doma i vraćaju ih. Snalaze se jer spremačica nema dovoljno - konstatiraju Popović i Ferenac.

- Godinama pomažem pri čišćenju apartmana istim osobama, ali iz godine u godinu je sve više zahtjeva drugih da im pomognem održavati i čistiti apartmane. Gotovo me preklinju i nude višu cijenu, ali ne želim se pretrgnuti. Do sada sam angažirana u sedam apartmana i to je previše. Još prije tri godine se usluga čišćenja kretala između 30 i 40 kuna, a danas se penje bez problema do 70 kuna. Tako da sam ove godine pozvala prijateljicu iz Srbije na ispomoć koja si trenutačno sređuje potrebne dokumente za rad u Hrvatskoj, govori o sebi Milena - ispričala je Milena koja dolazi raditi u Umag iz Zagreba.

Video: Gari Cappelli o kvotama za strane radnike