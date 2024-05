Selak Raspudić: Ne bih se osjećala autentično da sam stala na čelo liste s kolegom koji se od mene javno ogradio

Novoizabrana saborska zastupnica Marija Selak Raspudić gostuje 5. svibnja u emisiji "Nedjeljom u 2", gdje će, prema najavama, komentirati svoj istup iz Mosta, odnose u toj stranci te proces formiranja koalicijske vlasti.

Najprije se osvrnula na pregovore HDZ-a i Domovinskog pokreta, koji bi zajedno trebali složiti novu saborsku većinu. Hoće li HDZ "pojesti DP i pljucnuti ga nakon nekog vremena", upitao je voditelj Mariju Selak Raspudić. "Teško da može drugačije završiti, ali ne mislim da Domovinski pokret o tome sada razmišlja. Oni razmišljaju vrlo praktično, oni se žele dokopati nekih drugih stvari. Tu se radi o poduzećima, energetici itd., a ne o manjinama i bilo kojem drugom ideološkom pitanju", odgovorila je.

Selak Raspudić smatra da je suradnja HDZ-a i DP-a bila očekivana još i prije kampanje. "Tko god nije jasno i glasno rekao da neće s HDZ-om, a i tu su se neki predomislili, bilo je jasno od početka da će gotovo sigurno, ako bude mogao, ići s HDZ-om", rekla je Selak Raspudić za HRT.

Upitana o inzistiranju DP-a da u koaliciji ne bude SDSS, Selak Raspudić rekla je kako se radi o dimnoj zavjesi koja služi za skretanje pažnje, a da je u temelju, kako ju je nazvala, trgovačke koalicije, ako do nje dođe - rasprodaja, odnosno dogovor oko javnih poduzeća, upravnih i nadzornih odbora ili nekih ministarstava koji su povezani s energetikom i svime onime što može biti profitabilno. "Ja bih ovdje uvijek slijedila trag novca, a ovo sve više služi da bi se skrenula pažnja s toga gdje će ići taj trag", rekla je Selak Raspudić.

Osvrnula se i na svoj izlazak iz Mosta, koji se dogodio nakon što se bivši Marin Miletić javno ogradio od nje zbog njenih izjava o pobačaju. "Rekla sam istinu. Nije u pitanju razlika u stajališta. Ja sam bliska izvornoj ideji Mosta, smatram da ljudi koji nemaju identična mišljenja o svim pitanja mogu politički supostojati, dokle god se uvažavaju. Međutim, postoji neki oblik javne i privatne lojalnosti koji mora biti prisutan u grupi ljudi koji ne misle baš identično o istim pitanjima i mislim da je došlo do narušavanja tih principa", poručila je. "Doista se ne bih osjećala autentično da sam stala na čelo liste s kolegom koji se od mene javno ogradio, mislim da to ne bi bilo fer od mene", dodala je.

Također, u to si je vrijeme postavljala pitanje "bi li bilo fer otići iz Hrvatske" u Europski parlament, budući da je trebala predvoditi listu Mosta na nadolazećim izborima. "Nas je to doista mučilo. Evo dogodit će se trgovačka koalicija ako sada ode u tom smjeru, a ako to tako bude, što nama slijedi? HDZ će biti treći put na vlasti, a evo meni je lijepo, ja sam svoju egzistenciju riješila. Ne bih se osjećala dobro s tom odlukom. Možda smo zajedno donijeli neuobičajene odluke, ali imamo unutarnji mir", poručila je.

Nastavila je potom pojašnjavati svoju odluku. "Činjenica da smo zajedno trebali biti na listi nije naš razlog odlaska iz Mosta. Razlog je čitav niz događaja, koji je na kraju kulminirao time da smo zajednički zaključili da je bolje da se raziđemo. Samo iz pristojnosti i činjenice da smo zajedno proveli četiri godine odlučila sam da ne bi bilo primjereno da o tome govorim javno, kao i bilo koja druga svađa. Što bi sad bilo kad bismo svi iznosili sve", kazala je. "Sve ostalo bi išlo u smjeru da iznosim prljavi veš, a smatram da toga ima i previše u politici."

Tko je bio inicijator izlaska iz Mosta, Nino ili Marija Raspudić? "Mogu se našaliti stereotipom pa reći 'svaki muškarac misli da uvijek on donosi odluku. Međutim, šalu na stranu, o svemu odlučujemo zajedno", odgovorila je Selak Raspudić. "Ja sam odlučila da ne bi bilo principijelno da nosim tu listu, a onda je Nino zapitao 'a što ćemo sa svime ostalim? Je li onda vrijeme da pogledamo istini u oči i donesemo neke teške odluke. To je stvarno bila teška odluka", dodala je.

