'Nitko osim SDP-a nema interes za nove izbore'

Svjedočimo postizbornom koalicijskom i stranačkom osipanju. Raskoli su pogodili Most i Hrvatske suvereniste. I Mislav Kolakušić odriče se Domovinskog pokreta jer mu je neprihvatljivo sklapanje vlasti s HDZ-om. Što je razlog tim osipanjima: karijerizam, politički ili financijski interesi...?

Stvar je što te koalicije i nisu nastale iz nekih zajedničkih uvjerenja ili na čvrstoj stranačkoj strukturi jer se radi o pojedincima koji su na izbore izašli udruženo kako bi uopće osvojili saborski mandat ili postigli veći rejting. Mostu su Nino Raspudić i Marija Selak Raspudić zaista dali dodanu vrijednost i na prošlim i na ovim izborima, ali oni ne trpe stranačku stegu, nisu stranački poslušnici i ne možete ih tako tretirati. Kolakušićevo ponašanje nije iznenađenje, on oduvijek djeluje na isti način. Most i DP procijenili su da su im potrebni i takvi nepouzdani pojedinci kako bi ostvarili bolji rezultat. I unatoč situaciji s Vesnom Vučemilović u Suverenistima, nitko nije doživio takav udarac osim Mosta jer su Raspudići bili udarne vedete njihove stranke. To što su oni napustili i klub i stranku pokazat će se velikim udarcem za Most.

No, sve se češće spominju novi izbori. Koliko su oni izgledni?

Oni nisu realni jer nitko osim SDP-a nema interes za ponovljene izbore. Možemo! je ostvario dobar rezultat i svjestan je da nema kapacitet za izvršnu vlast na nacionalnoj razini, niti se želi vezati uz SDP, a desnija im Vlada omogućava okruženje pogodnije za njihov rast u opoziciji. DP je došao u poziciju koju ionako želi već dva izborna ciklusa, a to je da bude glavni partner HDZ-u za formiranje Vlade. I nikakvi ponovljeni izbori ne mogu ga dovesti u povoljniju situaciju. Za DP je ovo sad idealna situacija. Može mu se samo dogoditi da ga na novim izborima HDZ više ne treba.

Most je ostvario dobar rezultat, ali je u šoku zbog razlaza s Raspudićima i novi izbori nisu mu opcija koju će stvarno zagovarati. HDZ je treći put u poziciji formirati Vladu, a novi bi izbori značili tehničku Vladu i predizborno ujedinjenje ljevice, pa ni HDZ-u ponovljeni izbori nisu u interesu, tim više što 61 osvojeni mandat u ovakvom okruženju i nakon osam godina vlasti - jest dobar rezultat. A SDP bi volio produljiti neizvjesnost i odgoditi unutarstranačka previranja i izbore koji slijede u stranci, ali je u tome osamljen. Njegovi zastupnici neće se lako odreći mandata koje su sad osvojili jer im ti mandati na novim izborima ne bi bili baš sigurni.

Dođe li do novih izbora, bi li sve ovo što se sad događa oko natezanja pri slaganju vladajuće većine moglo rezultirati time da izlaznost birača opet drastično padne i bude mala jer bi se građani mogli osjećati razočaranima i prevarenima pa zgađeni svime čemu sad svjedoče odbiju sudjelovati u novom krugu političke igre?

Na ponovljenim izborima izlaznost je uvijek manja. Usto, u super izbornoj godini smo, čekaju nas još i izbori za europski parlament, kao i predsjednički izbori. I građanima je pun kufer izbora. Zato nije realno da se ni približno ponovi izlaznost koju smo sad imali. Ona bi bila značajno niža, a omjeri snaga mogli bi ostati vrlo slični.

