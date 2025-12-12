Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 146
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
'KOLAR GLUMI ŽRTVU'

HDZ: '250 amandmana je megaspin i operacija spašavanja SDP-ovih dužnosnika'

Zagreb: Sabor raspravlja o paketu građevinskih zakona
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Laura Puklin
12.12.2025.
u 15:13

Iz HDZ-a navode kako je resorno ministarstvo službeno utvrdilo 10-ak nepravilnosti pri izdavanju dozvola, "od kojih izdvojimo onu o izostanku energetskog odobrenja - jer bez njega SDP-u toliko dragi 'investitor' nije ni mogao dobiti dozvole za izgradnju solara"

"Po starom obrascu, #SDP prevaranti viču „Drž'te lopova!“. U ovom slučaju kako bi prikrili trag svojih pogodovanja građevinskom lobiju. A u tome im sekundiraju korupcijom premreženi #možemosi", stoji u Facebook objavi HDZ-a. Kako su naveli iz vladajuće stranke, 250 amandmana SDP-a na paket zakona o graditeljstvu i prostornom uređenju ima za cilj "skrenuti pažnju" sa SDP-ove Afere "Solari".  Iz HDZ-a te amandmane nazivaju "megaspinom i operacijom spašavanja SDP-ovih dužnosnika". Naime, SDP-ove gradske uprave u Zaboku i Pregradi donijele su prostorne planove kojima se predviđa izgradnja solarnih elektrana.

Kako stoji u objavi, SDP-ova uprava u Krapinsko-zagorskoj županiji izdala je krajem 2022. godine lokacijske dozvole za solarne elektrane Pregrada 1 i 2 te Zabok 3, 4 i 5. "Na temelju tih istih dozvola - za koje će se pokazati da su nezakonite - investitor je počeo s izvlaštenjem privatnih zemljišta. Kako bi kontrolirao štetu i odvukao pozornost s vlastitih grijeha, SDP uz pomoć partner(ic)a iz #Možemo pokreće operaciju lažnog optuživanja #VladaRH, resornog ministarstva, tadašnjeg zakona i HDZ-a za 'otimačinu', objavio je HDZ.

Iz vladajuće stranke su objavili kako je, prilikom prvih medijskih naznaka da su lokacijske dozvole nelegalne, SDP-ov župan Željko Kolar počeo sebe predstavljati kao "žrtvu političkog progona". "Otprilike tada SDP/Možemo intenzivira difamacijsku kampanju (i) protiv novih „Bačićevih zakona“, više-manje kopipejstajući ono što su o 'otimačini' i prije podmetali svima drugima", piše u objavi.

Iz HDZ-a navode kako je resorno ministarstvo službeno utvrdilo 10-ak nepravilnosti pri izdavanju dozvola, "od kojih izdvojimo onu o izostanku energetskog odobrenja - jer bez njega SDP-u toliko dragi 'investitor' nije ni mogao dobiti dozvole za izgradnju solara".  U međuvremenu je u gradu Pregrada HDZ pobijedio na lokalnim izborima i svrgnuo SDP s vlasti. Vladajući navode kako su odmah pokrenuli obnovu postupka izdavanja lokacijskih dozvola.

Navode kako grad Zabok, u kojem je na vlasti najveća oporbena stranka, odbija pokrenuti obnovu tog postupka. Tvrde kako se SDP na taj način želi zaštiti. "Županija pod vlašću SDP-a odbacuje žalbu Grada Pregrade, no to rješenje - kojim vodstvo #KZŽ, premda uhvaćeno s prstima u pekmezu, i dalje želi pogodovati partnerskim „investitorima“ - poništava resorno ministarstvo & nalaže obnovu postupka", stoji u priopćenju. 

HDZ tvrdi kako Kolar glumi žrtvu i "nešto nesuvislo vrda" o tome da se ne mogu poništiti dozvole, "a Možemo i SDP - obraza kao opanak - nastavljaju i dandanas mutiti vodu & lažno optuživati Branko Bačić za „otimačinu“ i još hrpu toga", stoji u objavi. Zaključuju kako SDP s 250 amandmana zataškava "svoje rabote". 

Plenković vratio Milanoviću o Rafaleima: 'Pa dobro, neka ode u Pariz i kaže to Francuzima'

Ključne riječi
Branko Bačić SDP Možemo! HDZ

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Ivana Kekin i Damir Bakić o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju
Premium sadržaj
4
POSLJEDICE AI-A NA DJECU

Može li Hrvatska prestići EU u zaštiti djece od društvenih mreža i AI-a?

Kako i sama Kekin ističe, znanost je jasna: što djeca više vremena provode uz ekran, to su veći rizici depresije, tjeskobe, poremećaja pažnje i spavanja, samoozljeđivanja, pa i suicidalnosti. Ti su podaci sami su po sebi razlog za uzbunu, a dalekosežne posljedice te izmještene, fragmentirane digitalne svijesti u našim još uvijek fizičkim tijelima osjetit ćemo tek u budućnosti

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!