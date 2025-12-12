HDZ: '250 amandmana je megaspin i operacija spašavanja SDP-ovih dužnosnika'

"Po starom obrascu, #SDP prevaranti viču „Drž'te lopova!“. U ovom slučaju kako bi prikrili trag svojih pogodovanja građevinskom lobiju. A u tome im sekundiraju korupcijom premreženi #možemosi", stoji u Facebook objavi HDZ-a. Kako su naveli iz vladajuće stranke, 250 amandmana SDP-a na paket zakona o graditeljstvu i prostornom uređenju ima za cilj "skrenuti pažnju" sa SDP-ove Afere "Solari". Iz HDZ-a te amandmane nazivaju "megaspinom i operacijom spašavanja SDP-ovih dužnosnika". Naime, SDP-ove gradske uprave u Zaboku i Pregradi donijele su prostorne planove kojima se predviđa izgradnja solarnih elektrana.

Kako stoji u objavi, SDP-ova uprava u Krapinsko-zagorskoj županiji izdala je krajem 2022. godine lokacijske dozvole za solarne elektrane Pregrada 1 i 2 te Zabok 3, 4 i 5. "Na temelju tih istih dozvola - za koje će se pokazati da su nezakonite - investitor je počeo s izvlaštenjem privatnih zemljišta. Kako bi kontrolirao štetu i odvukao pozornost s vlastitih grijeha, SDP uz pomoć partner(ic)a iz #Možemo pokreće operaciju lažnog optuživanja #VladaRH, resornog ministarstva, tadašnjeg zakona i HDZ-a za 'otimačinu', objavio je HDZ.

Iz vladajuće stranke su objavili kako je, prilikom prvih medijskih naznaka da su lokacijske dozvole nelegalne, SDP-ov župan Željko Kolar počeo sebe predstavljati kao "žrtvu političkog progona". "Otprilike tada SDP/Možemo intenzivira difamacijsku kampanju (i) protiv novih „Bačićevih zakona“, više-manje kopipejstajući ono što su o 'otimačini' i prije podmetali svima drugima", piše u objavi.

Iz HDZ-a navode kako je resorno ministarstvo službeno utvrdilo 10-ak nepravilnosti pri izdavanju dozvola, "od kojih izdvojimo onu o izostanku energetskog odobrenja - jer bez njega SDP-u toliko dragi 'investitor' nije ni mogao dobiti dozvole za izgradnju solara". U međuvremenu je u gradu Pregrada HDZ pobijedio na lokalnim izborima i svrgnuo SDP s vlasti. Vladajući navode kako su odmah pokrenuli obnovu postupka izdavanja lokacijskih dozvola.

Navode kako grad Zabok, u kojem je na vlasti najveća oporbena stranka, odbija pokrenuti obnovu tog postupka. Tvrde kako se SDP na taj način želi zaštiti. "Županija pod vlašću SDP-a odbacuje žalbu Grada Pregrade, no to rješenje - kojim vodstvo #KZŽ, premda uhvaćeno s prstima u pekmezu, i dalje želi pogodovati partnerskim „investitorima“ - poništava resorno ministarstvo & nalaže obnovu postupka", stoji u priopćenju.

HDZ tvrdi kako Kolar glumi žrtvu i "nešto nesuvislo vrda" o tome da se ne mogu poništiti dozvole, "a Možemo i SDP - obraza kao opanak - nastavljaju i dandanas mutiti vodu & lažno optuživati Branko Bačić za „otimačinu“ i još hrpu toga", stoji u objavi. Zaključuju kako SDP s 250 amandmana zataškava "svoje rabote".