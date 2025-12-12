Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 164
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
KRUNOSLAV FEHIR

Intervju s Fehirom nakon presude u Beogradu: 'U srbijanskom zatvoru prema meni su se ponašali nezakonito i nehumano'

Zagreb: Krunoslav Fehir svjedočio na suđenju Branimiru Glavašu
Marko Lukunic/PIXSELL
Autor
Branimir Bradarić
12.12.2025.
u 16:11

S Fehirom smo razgovarali o tome kako je uhićen, uvjetima u pritvoru, suđenju, kao i daljnjim planovima.

Nepunih šest mjeseci nakon što je uhićen na Graničnom prijelazu Bogojevo, Krunoslav Fehir je na Specijalnom sudu za ratne zločine u Beogradu proglašen krivim za počinjene ratne zločine te osuđen na šest mjeseci zatvora. Kako je toliko proveo i u pritvoru, sud je naložio i da ga se odmah pusti te se već u srijedu, nekoliko sati nakon presude, vratio se u Osijek. S Fehirom smo razgovarali o tome kako je uhićen, uvjetima u pritvoru, suđenju, kao i daljnjim planovima.

Kako ste zadovoljni izrečenom presudom?

Ključne riječi
branitelj krunoslav fehir

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Capitol Hill - Political Coverage - DOGE USAID Hearing
Video sadržaj
VEČERNJI TV

Max Primorac, utjecajni lobist iz Trumpova kruga: Bez trećeg entiteta u BiH neće biti ni Hrvata

U Sarajevu su ga nakon prošlotjednog svjedočenja u američkom Kongresu počastili epitetom 'ustaško kopile' jer se usuđuje reći da proces izgradnje nacije u BiH nije uspio i da Amerika to više ne podržava. Max Primorac u intervjuu na VečernjiTV govorio je i o drugim zanimljivim temama, pa čak i o Thomsonovu koncertu na Hipodromu koji bi članovi Trumpove administracije pozdravili, nipošto napadali

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!