Intervju s Fehirom nakon presude u Beogradu: 'U srbijanskom zatvoru prema meni su se ponašali nezakonito i nehumano'

Nepunih šest mjeseci nakon što je uhićen na Graničnom prijelazu Bogojevo, Krunoslav Fehir je na Specijalnom sudu za ratne zločine u Beogradu proglašen krivim za počinjene ratne zločine te osuđen na šest mjeseci zatvora. Kako je toliko proveo i u pritvoru, sud je naložio i da ga se odmah pusti te se već u srijedu, nekoliko sati nakon presude, vratio se u Osijek. S Fehirom smo razgovarali o tome kako je uhićen, uvjetima u pritvoru, suđenju, kao i daljnjim planovima.



Kako ste zadovoljni izrečenom presudom?