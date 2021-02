HDZ-u ostao visok rejting jer nema pravu konkurenciju

Ivo Žinić, Darko Puljašić, Žarko Tušek, prekoredno cijepljenje... sve su to afere s kojima se tijekom protekla dva mjeseca suočio vladajući HDZ. No, sudeći po rezultatima ankete koju je agencija Ipsos napravila za Novu tv, to je vrlo malo naštetilo rejtingu stranke.

HDZ se, unatoč blagom padu popularnosti, još uvijek drži na gotovo 31 posto potpore i uživa povjerenje gotovo dvostruko više anketiranih od drugoplasiranog SDP-a (17,2 posto), koji bilježi blagi rast, no ima snažnu konkurenciju u trećeplasiranoj stranci Možemo! (9,3 posto).

Fimi media izuzetak

Zbog čega je HDZ-ovo biračko tijelo otporno na brojne afere svojih favorita, upitali smo nekoliko političkih analitičara.

– Koje afere? Što je vama, ljudi? – reagirao je ironično Dragan Bagić na naše pitanje.

Ovaj analitičar kaže kako ne vidi afere posebno dramatičnije od onih koje je vladajuća stranka proizvodila tijekom desetljeća vlasti na različitim razinama. Tezu da bi učestalije afere koje se otkrivaju u posljednje vrijeme mogle naštetiti HDZ-u pred lokalne izbore smatra vrlo kratkovidnom.

– S obzirom na to da HDZ obnaša vlast na različitim razinama već 24 godine, konstantno ih prate različite afere. Ponekad je njihova učestalost veća, nekad je vrijeme između dviju afera kraće. Ponekad se radi o ozbiljnim slučajevima, poput Fimi medije, a ponekad je riječ o događajima za koje ne možete biti sigurni radi li se doista o nečem nedopuštenom. U svakom slučaju afere su za HDZ konstanta, a birači skloni ovoj stranci imuni su na njih i prema aferama imaju neki svoj odnos. Dio njih misli da to i nisu afere, nego konstrukcije, napadi i urota protiv HDZ-a, ponekad i Hrvatske. Drugi pak podržavaju službeni narativ stranke koji glasi kako stranka ne može znati sve, ali kada se takve stvari dogode, ona ih istraži i sankcionira – tumači Bagić.

Uvjeren je da je riječ o dobro osmišljenoj reakciji vrha stranke na ovakve pojave, izuzme li se Plenkovićeva izjava o njegovim “nepogrešivim radarima”, kojom se, kaže, premijer malo zaletio. Sudeći po sadržaju u medijskom prostoru i objavama na društvenim mrežama, mogao se steći dojam da bi HDZ posebno mogao trpjeti zbog slučajeva prekorednog cijepljenja, koji ukazuje na povlaštenost pojedinaca u sustavu koji je upravo HDZ, kao vladajuća stranka, dužan organizirati otklanjajući svaku mogućnost zlouporabe.

To se, sudeći po anketnom rezultatu, nije dogodilo, a Bagić kaže da je ta priča u dobrom dijelu zaobišla HDZ zato što među cijepljenima preko reda nisu bili samo HDZ-ovci.

– Radi se o malo široj priči, koja je dotaknula hrvatske elite u cijelosti. Unatoč činjenici da je vlast odgovorna za propuste u sustavu, ova priča nije “frejmana” kao propust onog tko je dužan organizirati sustav pa su se ministar zdravstva i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo relativno lako distancirali od nje porukom kako su oni propisali redoslijed cijepljenja, a nedopuštene stvari dogodile su se na drugim razinama – objašnjava Bagić.

To što posljednje afere nisu bitno naštetile rejtingu HDZ-a ne čudi ni Ankicu Mamić, koja ističe kako su birači u Hrvatskoj već jasno opredijeljeni i kako podrškom favoriziranoj stranci artikuliraju neke interese koji, kaže, nisu nužno materijalni.

– Uvijek kažem da su HDZ-ovi birači najlojalniji marketing stranci i to sva istraživanja pokazuju. Ako nema nekih ekstremnih slučajeva, kao u aferi Fimi media, u rejtingu HDZ-a ništa se bitno ne mijenja, na što bitno utječe i SDP, odnosno alternativa vladajućima – kaže Mamić.

Pojašnjava kako je biračko tijelo u Hrvatskoj podijeljeno na otprilike 30 posto desnih i isto toliko lijevih, a preostalih 40 posto spada u skupinu potencijalnih volatilnih birača. Potonji su, kaže, pravi promicatelji demokracije, jer od izbora do izbora prosuđuju je li netko ispunio njihova očekivanja, odnosno mogu li očekivati da će to neka od stranaka napraviti.

Neuvjerljiva alternativa

– No kod nas je to dio biračkog tijela koji se nije artikulirao, ti birači još uvijek traže nekog za koga će biti, a ne idu prema SDP-u, jer SDP ne pokazuje kapacitet za ono što oni žele.

Slično je i s drugim oporbenim strankama, s tim da na desnoj strani spektra imamo Most, a na lijevoj Možemo!, koji na nacionalnoj razini imaju potencijal do 10 posto – kaže Mamić.

Procjenjuje da je pritom Most opozicija HDZ-u na desnom spektru, ali da se za Možemo! ne može reći da su opozicija SDP-u, jer među tim strankama nema uzajamnih napada i prozivanja.

– HDZ i Most se, s druge strane, ozbiljno prepucavaju, no HDZ-ovi birači će glasati za HDZ ma što se dogodilo – procjenjuje Mamić i podsjeća da je Most nekada imao potencijal treće opcije, kao što su prije njih imali i Hrvatski laburisti, dok sada na političkoj sceni ne vidi opciju koja bi mogla povući volabilne birače da iziđu na izbore. Da stabilnom rejtingu HDZ-a bitno pridonosi neuvjerljivost alternative uvjeren je i Božo Skoko.

– Mislim da je odgovor na nepromijenjen rejting HDZ-a neozbiljnost i nedoraslost konkurencije, a ne pretjerana kvaliteta HDZ-a. Nije dovoljno samo napadati i prigovarati, treba pokazati sposobnost, ideje, viziju i ljude koji bi mogli bolje. Najčešći komentari koje čujem od običnih ljudi su – ovi na vlasti imaju puno mana, ali zamislite da u ovom trenutku zemlju vodi netko iz oporbe – kaže Skoko.

Zaključuje kako ti komentari otkrivaju srž imidža oporbenih stranaka i percepciju kako u oporbi nisu prepoznati lideri koje bi birači doživjeli kao ozbiljnu alternativu aktualnoj vladajućoj strukturi.