Kakvi su privatno: Strasti su im boks, harmonika, pašticada, salsa i kutija s alatom

Buđenje u pola šest. A potom trideset krugova oko školskog igrališta u Kušlanovoj. Trčanjem je prvi čovjek metropole nekad obično počinjao dan. No sada već neko vrijeme ima drukčiji tempo. Umjesto deset kilometara trčanja, po kvartu se svaki dan šeće sa svojim Rudijem, a prijeđe dvaput manje. Ali kad ga se pita za njegove trkačke dane, s ponosom ističe da u toj karijeri ima 16 maratona, šest ultramaratona i 42 polumaratona. Trčanje je, često je znao govoriti Milan Bandić, njegova “droga i ovisnost”.

No voli on sve vrste sporta pa se nedavno okušao i u stolnom tenisu, moglo ga se u proteklih dvadeset godina mandata vidjeti kako igra nogomet i tenis, kugla, odjenuo je koji put i kimono, a voli i otići u kupnju do svoje kumice na Dolac. Ima on još svojih fetiša, kako i sam ističe, koje ispunjava u slobodno vrijeme, no sport je, uz fontane, žičaru i ostale projekte koje je “gurao” uspješno ili neuspješno, nešto po čemu će ostati zapamćen.

Nekim vidom sporta bave se gotovo svi koji na lokalnim izborima žele zasjesti na njegovo mjesto. A neki vole i zasvirati, poslušati dobar koncert, pročitati knjigu... Čine to, napominju također gotovo svi, kad imaju slobodnog vremena, što je rijetkost. Ipak, barem nekoliko sati tjedno vrijeme je za njih i njihovu obitelj, a što rade kad ne rade, pitali smo svih deset Bandićevih oponenata.

Uz dobre serije, npr. “Žicu”

Šetnja sa suprugom i sinom najdraža je aktivnost Davoru Filipoviću, najčešće po Maksimiru, a sve do pandemije i pooštravanja mjera redovito je jednom tjedno igrao košarku u dvorani Ekonomskog fakulteta, gdje radi kao profesor.

– Živimo u blizini i Maksimira i fakulteta, tako da su svakodnevne aktivnosti vezane za kvart – kaže HDZ-ov kandidat, a dok govori o košarci, ne spominje je u kontekstu rekreacije, već i “poluprofesionalizma”. U mlađim je danima, naime, košarku igrao za hrvatsku juniorsku reprezentaciju, s kojom je 2002. osvojio i zlatnu medalju na prvenstvu Europe u Stuttgartu, a zahvaljujući tom sportu dobio je i stipendiju te mogućnost da studira na Fairleigh Dickinson Universityju u New Jerseyu. Ekipa s kojom redovito “hakla” njegovi su kolege i bivši studenti, a s njima je prethodnih nekoliko godina igrao i donedavno američki veleposlanik Robert Kohorst, koji je, kaže Filipović, imao odličan šut. Košarka je velika ljubav i SDP-ovca Joška Klisovića, iako se od 2017. bavi triatlonom.

– Počeo sam kada sam izabran među šestero od sto kandidata koji se pripremaju za Poreč Triatlon izazov. Tada sam preplivao dva kilometra, vozio bicikl 90 i trčao 21 kilometar, za što mi je trebalo šest sati. Boljela su koljena, rame, kuk i stopala, no kad se prođe kroz ciljnu crtu, sve se to zaboravi – kaže Klisović, dodajući da se za triatlon odlučio jer je htio pokazati da među političarima ima ljudi koji će uložiti velik trud i spremni su stvar dovesti do kraja, a ujedno je htio ispitati vlastite granice. Tomislav Tomašević, čelnik platforme Možemo!, voli, kako sam kaže, ono što uštedi potrošiti na putovanja, a obišao je više od 50 zemalja. Jednom godišnje nastoji otići na neko daleko putovanje sa suprugom i “isključiti se od svega”.

Foto: Privatni album

– Zajedno “trekamo”. Medeni smo mjesec proveli na Himalaji, u Nepalu. Išli smo i u Peru, penjali smo se na Ande, posjetili Machu Picchu, bili smo i na Kavkazu, u najvišem selu u Europi – govori Tomašević te kao najviši vrh koji je “osvojio” ističe onaj afričkog Kilimandžara, na 5895 metara. Učinio je to s 25 godina, a odlučio se na taj pothvat, kaže, jer je želio avanturu i istražiti nešto novo, no najviše ga je mučila “visinska bolest”.

– Dok se penješ, muči te kao neki osjećaj pijanstva. Posljedica je to prebrzog mijenjanja nadmorske visine. Da se to ne dogodi, treba se sporije penjati i potrebna je dulja aklimatizacija, no nismo imali vremena za to – kaže Tomašević, koji voli skoknuti i do hrvatskih planina, poput Sjevernog Velebita, Ivanščice, Medvednice ili Žumberka. Ispušni ventil mu je i trčanje, snowboard, voli pogledati i dobru seriju, a najdraža mu je “Žica”. Putovanja i istraživanja novih mjesta te gledanje omiljene serije voli i Vesna Škare Ožbolt. Najdraže joj je provoditi vrijeme s obitelji i prijateljima, prošeće se rado sa svojim njemačkim ovčarom Aronom, a vikendom skokne i na plac pa pripremi neki novi jelovnik i iznenadi ukućane. Rado zasvira i svoj pianino star 40 godina, koji je jedina stvar koju će nositi sa sobom kamo god se selila. Harmoniku staru više od dva desetljeća voli pak uhvatiti nezavisni Renato Petek. Kao osnovnoškolac je, kaže, s orkestrom Muzičke škole “Ferdo Livadić” iz Samobora osvojio zlatnu medalju na europskom prvenstvu.

- Ali nismo svirali narodnjake, koji se obično povezuju s tim instrumentom, već ozbiljnu glazbu – napominje Petek. Rado i pedalira, a vozio je i utrke od Zagreba do Samobora, pa i Večernjakovu biciklijadu. Kako je završio srednju veterinarsku školu, okružio se i životinjama, kojih u kući ima 12, a uveseljava ih, najviše kćer Iru, i pas mješanac Bobby McGee. Opušta ga i rad u dvorištu, a svake godine zasadi i vrt s rajčicama, paprikom, mrkvom, peršinom... Domaće povrće i voće voli i Mirando Mrsić, predsjednik Demokrata, no najčešće ih nabavlja na zagrebačkim placevima, a posebice voli obići Dolac.

Foto: Mirando Mrsić/Facebook

– Kupujem kod nekoliko gospođa ondje, a obavezno posjetim i ribarnicu – govori zagrebački Makaranin, čiji je skriveni talent kuhanje.

– Ukućani najviše vole moju pašticadu i raštiku, a specijalnost su mi i juhe te priprema ribe. Najdraža mi je dalmatinska kuhinja, a pripremu jela ne bih mogao zamisliti bez maslinova ulja – kaže Mrsić, koji kuha i kavu s tajnim sastojcima, za koju svi koji je probaju kažu da je “nešto posebno”. Voli i “baciti” balote s ekipom u Makarskoj, a nekad je pjevao u klapi, dok sada to “trenira” u društvu.

Ili obilazak antikvarijata

Kulinarstvo je velika strast i Marini Pavković iz Inicijative “Obnovimo Zagreb”, posebno kolači, a voli i plesati.

– Plešem free style, a išla sam i na tečaj salse prije putovanja na Kubu. Ondje sam imala sreću plesati s Kubancem, što je, rekla bih, bio moj plesni vrhunac – govori. S kuhanjem pak veze nema, kako sam kaže, HNS-ov Željko Uhlir, no zato voli sve kućne popravke odraditi sam i ima poprilično veliku zbirku alata.

– Popravljam od kućne elektronike, namještaja, do manjih građevinskih radova – kaže Uhlir, koji se opušta slušajući klasičnu glazbu, omiljeni su mu izvođači Zagrebački solisti, a od skladbi izdvaja one Antonija Vivaldija, Luke Sorkočevića i Luigija Boccherinija. Voli se šetati Gornjim gradom i Rokovim perivojem u društvu supruge, s kojom se, kaže, često natječe u tome tko će se kući vratiti s boljom fotografijom.

Šetnja starom gradskom jezgrom jedna je od omiljenih aktivnosti i MOST-ova kandidata Zvonimira Troskota, no rado obilazi i knjižnice, knjižare i antikvarijate. Trenira i tajlandski boks, a proputovao je 60 zemalja. Putovanja, ali i rekreativno planinarenje voli i Fokusov Davor Nađi, no gušt mu je i odigrati društvene igre poput Aliasa i Rizika ili pak šah.

– Kada je sezona, volim se prošetati šumom u potrazi za kestenima ili gljivama – zaključuje Nađi.

