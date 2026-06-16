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NEKI POGODILI IZ PRVE

VIDEO Pitali smo prolaznike u New Yorku mogu li pronaći Hrvatsku na karti: Ostali smo ugodno iznenađeni

TikTok/vecernjilist
Autori: Danijel Lijović, Tea Tokić
16.06.2026.
u 15:53

Iako se na prvi pogled činilo da bi mnogi mogli imati problema s ovim izazovom, odgovori su bili iznenađujuće dobri.

Dok se nogometna groznica uoči Svjetskog prvenstva sve više zahuktava, naš novinar Danijel Lijović odlučio je provjeriti koliko prolaznici u New Yorku zapravo znaju o Hrvatskoj. Tijekom boravka u New Yorku zaustavljao je prolaznike na ulici i postavljao im naizgled jednostavan zadatak: mogu li pronaći Hrvatsku na karti Europe? Iako se na prvi pogled činilo da bi mnogi mogli imati problema s ovim izazovom, odgovori su bili iznenađujuće dobri.

Većina prolaznika isprva je kratko oklijevala prije nego što bi pokazala lokaciju Hrvatske, no ubrzo bi se snašla i vrlo precizno odredila gdje se naša zemlja nalazi. Nekoliko ih je Hrvatsku pronašlo odmah iz prve, bez ikakve pomoći, dok su drugi bili tek korak do točnog odgovora.

@vecernjilist Pitali smo strance u New Yorku mogu li pronaći Hrvatsku na mapi? #vecernji #vecernjilist ♬ original sound - Večernji list

Najčešće pogreške odnosile su se na susjedne države pa su pojedini prolaznici pokazivali Crnu Goru ili Srbiju, no gotovo svi bili su vrlo blizu stvarne lokacije Hrvatske. Nitko nije potpuno promašio regiju, a većina je znala da se Hrvatska nalazi u jugoistočnom dijelu Europe, uz Jadransko more. Zanimljivo, jedan od prolaznika znao je i da je Zagreb glavni grad Hrvatske. 

Mnogi su se pri traženju Hrvatske služili Italijom kao orijentirom. Najprije bi pronašli prepoznatljiv 'oblik čizme' na karti Europe, a zatim bi odmah pokazali na istočnu obalu Jadrana gdje se nalazi Hrvatska. Nekoliko prolaznika najprije je pitalo na kojem se kontinentu zemlja nalazi, no nakon što su čuli da je riječ o Europi, vrlo brzo su uspjeli odrediti njezin položaj.
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Komentara 3

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RO
romobil
16:30 16.06.2026.

Dakle prepoznatljivi smo po tome da postojimo. Valjda je i to nešto.

NI
nitkoinista
16:57 16.06.2026.

pitajte prosjecnog amera gdje je europa

Avatar artemiš
artemiš
16:35 16.06.2026.

A sad.. da bi točno uprli prstom, a da ne taknu okolne države, treba im dugačak nokat ili čačkalica. No pitali ste navijače, a oni imaju respekt prema Hrvatskoj i znaju gdje je

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