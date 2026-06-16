Neovlašteno letenje dronova iznad požarišta može ozbiljno ugroziti gašenje požara

Strogo je zabranjeno izvođenje letačkih operacija dronovima u blizini požarišta, u području djelovanja vatrogasaca, policije, hitne pomoći, civilne zaštite, a osobito u zonama u kojima djeluju protupožarni zrakoplovi, upozoravaju iz Bespilotnih sustava u kriznim situacijama (BSKS). Svaki neovlašteni dron u takvom prostoru može dovesti do prekida ili odgode gašenja požara iz zraka, jer posade protupožarnih zrakoplova i helikoptera ne smiju biti izložene dodatnom riziku sudara s bespilotnom letjelicom.

Protupožarni zrakoplovi, među kojima su javnosti najpoznatiji kanaderi, djeluju u zahtjevnim i opasnim uvjetima, često na malim visinama, u dimu, jakom vjetru i iznad teško pristupačnog terena. U takvim okolnostima i mali dron može predstavljati ozbiljnu opasnost za posadu, zrakoplov, vatrogasce na terenu i cijelu operaciju gašenja.

"Želim jasno upozoriti sve pilote dronova: ne letite iznad požara, dima ni područja intervencije. Dron u blizini požarišta ili kanadera nije bezazlena snimka za društvene mreže, nego sigurnosni problem koji može zaustaviti gašenje, ugroziti živote posada i vatrogasaca te ozbiljno prekršiti propise. Ako primijetite da su na terenu žurne službe, spustite dron odmah i maknite se iz područja intervencije. Dronovi mogu biti iznimno korisni, ali samo kada se koriste odgovorno, stručno i u skladu s pravilima. Jedan nepromišljen let može ugroziti cijelu operaciju spašavanja“, izjavio je Zdravko Harauzek, glavni instruktor za bespilotne sustave u BSKS-u.

Stručnjaci ističu da neovlašteno korištenje dronova u području intervencije nije samo neodgovorno ponašanje, nego i kršenje važećih propisa. Europska pravila jasno propisuju da udaljeni piloti i operatori bespilotnih zrakoplova ne smiju letjeti blizu ili unutar područja u kojem se odvija hitna intervencija, osim ako za to imaju dopuštenje odgovornih službi. Takve situacije uključuju požare, prometne nesreće, potrage, policijska postupanja, intervencije hitne medicinske pomoći i druge događaje u kojima se štite životi, imovina ili javna sigurnost.

Neodgovornim, protupropisnim i neovlaštenim letenjem dronovima udaljeni piloti i operatori sustava bespilotnih zrakoplova riskiraju izricanje mjera i visokih novčanih kazni, koje se izriču u najmanjim propisanim iznosima od 600 aura, pa do 20.000 eura, zavisno o procijenjenoj ozbiljnosti i prirodi prekršaja. Osim toga, ugrožavanje sigurnosti osoba podložno je i kaznenom progonu.

BSKS poziva sve udaljene pilote da prije svakog leta provjere uvjete korištenja zračnog prostora, poštuju zabrane i ograničenja te koriste službene kanale za prijavu i odobrenje letačkih operacija. Posebno se apelira na rekreativne korisnike dronova, turiste i osobe koje tijekom ljeta snimaju obalu, prirodu, događanja ili požare iz znatiželje, da ne ulaze u područja intervencija i ne ugrožavaju rad službi koje štite ljudske živote. Udaljene pilote podsjećaju i da za planiranje i prijavu letačkih aktivnosti koriste AMC Portal i AMC mobilnu aplikaciju, putem kojih se provode postupci rezervacije i odobravanja zračnog prostora za operacije bespilotnim zrakoplovima u skladu s važećim pravilima.

"U slučaju požara ili druge intervencije vrijedi jednostavno pravilo: ako vidite dim, vatrogasce, policiju, hitnu pomoć, civilnu zaštitu, helikopter ili protupožarni zrakoplov, ne polijetajte. Ako ste već u zraku, odmah sigurno sletite. Snimka nikada nije važnija od života ljudi na terenu i u zraku", apelirajuiz Bespilotnih sustava u kriznim situacijama.

BSKS će i ove godine, kroz edukacije, javnu komunikaciju i suradnju s nadležnim institucijama, nastaviti promicati sigurnu, odgovornu i korisnu primjenu dronova u Republici Hrvatskoj. Cilj nije ograničavati razvoj tehnologije, nego osigurati da se dronovi koriste ondje gdje mogu pomoći, a nikada ondje gdje mogu ometati spašavanje.

BSKS apelira na sve korisnike dronova: budite odgovorni, poštujte pravila i ne letite u području intervencija. Kada žurne službe rade svoj posao, zračni prostor mora ostati siguran. Dronovi danas imaju sve važniju ulogu u zaštiti i spašavanju, koriste se za izviđanje terena, procjenu štete, potragu za osobama, nadzor teško dostupnih područja i pružanje potpore žurnim službama. Međutim, ista tehnologija koja u pravim rukama može pomoći u intervenciji, u pogrešnim okolnostima može postati ozbiljna prijetnja sigurnosti.

Bespilotni sustavi u kriznim situacijama, skraćeno BSKS, organizacija je od interesa za sustav civilne zaštite koja djeluje u području zaštite i spašavanja. Kako objašnjavaju, za svoj rad, BSKS je primio zahvalnicu od Ravnateljstva civilne zaštite za izuzetan doprinos razvoju civilne zaštite u Republici Hrvatskoj. Kroz svoje aktivnosti BSKS sudjeluje u vježbama, edukacijama, potragama, izviđanju terena, dokumentiranju stanja na terenu te razvoju procedura za sigurnu i učinkovitu uporabu dronova u sustavu civilne zaštite. BSKS danas okuplja preko stotinu članova, a iza sebe ima više od 40 intervencija, operativnih aktivnosti i terenskih angažmana. Udruga djeluje na području Republike Hrvatske te kroz suradnju s institucijama, žurnim službama, vatrogascima, civilnom zaštitom i drugim partnerima nastavlja razvijati sposobnosti potrebne za brži, sigurniji i učinkovitiji odgovor u kriznim situacijama.