Grlić Radman: Mir u Ukrajini je moguć samo pod jednim uvjetom. Za nas nema nepravednog mira koji podržava Milanović

U drugoj epizodi podcasta "Bobu bob! by Igor Bobić" koji se emitira na Večernji TV-u, a kojeg vodi renomirani novinar Igor Bobić, gostovao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Ministar je prvo komentirao izjave i poteze američkog predsjednika Donalda Trumpa.

- Trump ima način svoga izražavanja, no u konačnici važno je koja su djela. Ne komuniciraju svi jednako. Gledali smo Trumpa u prvom mandatu kada je isto tako pridonosio napretku, promicanju zajedničkih vrijednosti, ali na svoj način. Vidjeli smo administraciju Baracka Obame, tada je Rusija okupirala Krim, vidjeli smo Bidenovu administraciju. Ono što Trump ističe, on je zapravo poslanik rješenja, mira. Treba gledati to sve skupa u tom svjetlu. Riječi su važne, ali u ovom slučaju u politici se važno naviknuti na ciljeve - smatra ministar Grlić Radman. Ne misli da je Europska unija ugrožena zbog Trumpa.

- Europska unija ostaje činjenica, to je važno gospodarstvo, najvažnija ekonomija svijeta. Svi smo ovisni jedni o drugima, ne mogu biti SAD bez EU niti EU bez SAD-a. Ujedinjeni narodi su usprkos slabosti još uvijek tijelo koje ima ugled i zemlje članice mogu dati ondje svoje mišljenje. A 93 zemlje pokazale su da im je stalno do suverenosti. To je poruka SAD-u da svi živimo zajedno - kaže Grlić Radman. Smatra kako Europska unija mora jačati obrambene kapacitete i obrambenu industriju jer je pitanje odvraćanja izuzetno važno. Upitan je mislili li da francuski predsjednik Macron i budući njemački kancelar Merz mogu zaštiti Europsku uniju.

- Macron je bio neki dan u Washingtonu i razgovarao s Trumpom. Kada se govori o Njemačkoj, važan je politički akter u EU i ondje je sada važno stvoriti stabilnu Vladu. Na njima leži odgovornost i budućnost Europske unije - smatra ministar. Ističe kako je mir u Ukrajini moguć jedino ako je prisutna Ukrajina i ako je prisutna Europska unija.

- Ne vjerujem da će Trump isporučiti Putinu što želi. Uvijek se moraju gledati posljedice. Sigurno da nije dobra poruka ako se stvori mir za koji nemate suglasnost same Ukrajine. Ne može biti nepravedan mir kao što kaže naš predsjednik. Naše je stajalište da treba biti pravedan mir, sveobuhvatan i da mora biti trajan mir te da se mora poštivati teritorijalni integritet Ukrajine - rekao je ministar Grlić Radman.

