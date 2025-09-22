Gradi se nevidljivi štit koji na nišanu ima ruske dronove: 'U ratnim uvjetima sve što leti smatra se prijetnjom'

Baltičke zemlje, zajedno s Poljskom i Finskom, pokrenule su ambiciozan projekt izgradnje "zida od dronova" duž istočne granice EU i NATO-u, potaknute sve većom prijetnjom ruskih bespilotnih letjelica. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u svom govoru o stanju Unije 10. rujna nazvala je ovu inicijativu "na temelju vjerodostojne obrane", dok povjerenik za obranu EU Andrius Kubilius najavljuje sastanak ministara obrane EU kako bi se definirali sljedeći koraci. U središtu projekta je Eirshield, višeslojni sustav protiv dronova koji su zajedno razvile estonska tvrtka DefSecIntel i latvijska Origin Robotics.

Sustav koristi radare, kamere, detektore radiofrekvencija i umjetnu inteligenciju za automatsko otkrivanje, praćenje i neutralizaciju dronova, uključujući one koji lete brzinama većim od 200 km/h i nose bojeve glave. "Eirshield je potpuno automatiziran, ne zahtijeva ručno upravljanje", rekao je Agris Kipurs, suosnivač Origin Roboticsa, dodajući da sustav košta „desetke tisuća eura“ po korištenju, što je značajno jeftinije od tradicionalnih protuzračnih sustava. Jaanus Tamm, predsjednik DefSecIntela, ističe da je sustav već testiran u Ukrajini, gdje uspješno presreće niskoleteće dronove poput iranskih Shaheda. "U ratnim uvjetima sve što leti smatra se prijetnjom, dok u mirnodopskim uvjetima sustav mora precizno razlikovati prijateljske od neprijateljskih dronova", objasnio je Tamm. Planirane prilagodbe uključuju korištenje mreža ili malih dronova za presretanje bez eksplozija kako bi se zadovoljili NATO standardi, javlja Euronews.

Iako je interes za projekt velik, Europska komisija je prošli mjesec odbila prijedlog Estonije i Litve za financiranje od 12 milijuna eura. Razlozi za odbijanje nisu javno objavljeni, ali Kipurs sugerira da projekt nije bio u potpunosti usklađen s prioritetima Komisije. Unatoč tome, nacionalne vlade ulažu značajna sredstva: Estonija je izdvojila 12 milijuna eura za sljedeće tri godine, Latvija 10 milijuna eura za istraživačke ugovore, dok je Litva već dobila 11 milijuna eura od EU, od čega 3 milijuna za opremu protiv dronova. Kubiliusov sastanak s ministrima obrane trebao bi rezultirati konkretnim planom, a ne samo deklaracijama, naglasio je Tamm. Demonstracije Eirshielda planirane su u tjednima koji slijede, iako tvrtke nisu otkrile koje vlade pokazuju interes zbog sigurnosnih razloga. Projekt neće zamijeniti tradicionalne protuzračne sustave, već će ih nadopuniti, pružajući fleksibilnu i isplativu obranu od novih prijetnji. Baltički zid od dronova simbol je europske odlučnosti da se suoči s modernim sigurnosnim izazovima. Hoće li EU pružiti potrebnu potporu i integrirati ovu tehnologiju u širi obrambeni sustav, ostaje ključno pitanje.