Slovačka će zaustaviti opskrbu Ukrajine električnom energijom zbog naftne krize

Slovački premijer Robert Fico zatražio je od operatera elektroenergetske mreže da u ponedjeljak zaustavi opskrbu Ukrajine električnom energijom ako se protok nafte naftovodom Družba ne nastavi. „Od danas, ako se ukrajinska strana obrati Slovačkoj sa zahtjevom za pomoć u stabilizaciji ukrajinske energetske mreže, neće dobiti takvu pomoć“, rekao je Fico u izjavi. Fico je rekao da će mjera biti ukinuta nakon što se nastavi tranzit nafte u Slovačku.

Ukrajinski dronovi pogodili su rusku crpnu stanicu koja opslužuje ključni naftovod Družba za opskrbu istočne Europe moskovskom sirovom naftom, rekao je u ponedjeljak ukrajinski sigurnosni dužnosnik. Noćni napad izazvao je požar na stanici više od 1200 km od rusko-ukrajinske granice, dodao je dužnosnik ukrajinske sigurnosne službe SBU koji nije dao nikakve detalje o širem utjecaju na naftovod. Napad, najnoviji u nizu ukrajinskih napada na ruti, prijeti dodatnim zaoštravanjem napetosti između Ukrajine i njezinih susjeda Mađarske i Slovačke, koje su optužile Kijev da pokušava blokirati protok nafte kroz naftovod do njihovih rafinerija.

Isporuke ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj prekinute su od 27. siječnja, kada je Kijev priopćio da je u ruskom napadu dronom pogođena oprema naftovoda u zapadnoj Ukrajini. Unatoč gotovo četverogodišnjem ratu s Rusijom, Ukrajina je nastavila omogućavati tranzit ruske nafte naftovodima preko svojeg teritorija, premda je početkom prošle godine zaustavila tranzit ruskog plina.

Mađarska i Slovačka zaprijetile su obustavom isporuke električne energije Ukrajini ako se protok nafte ne nastavi. Električna energija iz Mađarske i Slovačke čini oko 70 posto ukrajinskog uvoza i iznimno je važna za zemlju, čija je polovica proizvodnje električne energije uništena ili ozbiljno oštećena ruskim raketnim napadima.