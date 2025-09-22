Europska zemlja na udaru Putina: Cure detalji navodnih tajnih planova koji će stvoriti pomutnju

Prema dokumentima koje je Bloomberg dobio na uvid, Rusija je osmislila višestruku strategiju za miješanje u predstojeće parlamentarne izbore u Moldaviji 28. rujna, s ciljem potkopavanja proeuropske Stranke akcije i solidarnosti (PAS) predsjednice Maie Sandu i sprječavanja daljnje integracije zemlje u Europsku uniju. Dokumenti, koji navodno potječu iz Kremlja, otkrivaju planove za destabilizaciju izbornog procesa kroz regrutiranje moldavske dijaspore za glasanje na biračkim mjestima u EU i šire, organiziranje prosvjeda, širenje dezinformacija na društvenim mrežama te korištenje kompromitirajućeg materijala za pritisak na javne dužnosnike. Iako Bloomberg nije mogao potvrditi jesu li ovi planovi već u provedbi, dva europska dužnosnika upoznata s pitanjem izjavila su da je "gotovo sigurno" da Rusija namjerava implementirati većinu strategija. Moldavija, smještena između Ukrajine i Rumunjske, nalazi se na raskrižju između proeuropskih i proruskih snaga. Prošlogodišnji referendum o članstvu u EU prošao je s tijesnom većinom, uz optužbe vlade za rusko miješanje. Sadašnji izbori ključni su za budućnost zemlje hoće li nastaviti putem prema EU ili se okrenuti prema Moskvi. Moldavska policija aktivno radi na suzbijanju kampanja dezinformiranja i pokušaja kupovine glasova. Policija također upozorava na planove za regrutiranje mladića iz sportskih klubova i kriminalnih mreža za organiziranje nasilnih prosvjeda tijekom i nakon izbora.

Prema Sandu, cilj Kremlja je jasan: "osvojiti Moldaviju putem glasačkih kutija, iskoristiti nas protiv Ukrajine i pretvoriti nas u odskočnu dasku za hibridne napade na EU“. Ove tvrdnje dolaze u trenutku kada Rusija nastavlja svoj rat u Ukrajini, a Moldavija se suočava s unutarnjim izazovima, uključujući rusku okupaciju Pridnjestrovlja i političke tenzije u regiji Gagauzija. Europski lideri, uključujući francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, njemačkog kancelara Friedricha Merza i poljskog premijera Donalda Tuska, posjetili su Kišinjev krajem kolovoza kako bi izrazili podršku moldavskoj kandidaturi za članstvo u EU. No, najnovije ankete pokazuju da PAS može izgubiti parlamentarnu većinu, što bi moglo dovesti do nesigurne koalicije.

Proruski blok predvođen bivšim predsjednikom Igorom Dodonom, zajedno s nominalno proeuropskim Alternativnim blokom, oštro se protivi Sanduovoj stranci. Dodon, koji je 2020. izgubio predsjedničke izbore od Sandu, optužio je vlasti za nezakonito korištenje administrativnih resursa i zastrašivanje oporbe. U odgovoru Bloombergu, Dodon je tvrdio da je uvijek djelovao u interesu Moldavije i odbacuje optužbe za nezakonite aktivnosti. Dokumenti također sugeriraju da je Dodon, tijekom svog mandata, tražio od sigurnosnih službi praćenje političkih protivnika, uključujući Sandu i druge proruske političare. Razmjene poruka između Dodona i visokog obavještajnog časnika otkrivaju zahtjeve za povjerljivim informacijama o putovanjima, sastancima i drugim aktivnostima. Dok Moldavija stoji na raskršću, ishod ovih izbora neće samo odrediti njezinu budućnost, već će imati i šire implikacije za regionalnu sigurnost i stabilnost.