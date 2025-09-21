Opet provokacija: Njemački Eurofighteri digli se zbog ruskog aviona iznad Baltičkog mora

Njemačko ratno zrakoplovstvo objavilo je da je jutros podiglo dva lovca Eurofighter iz baze Rostock-Laage nakon što je u međunarodnom zračnom prostoru iznad Baltičkog mora uočen zrakoplov bez letačkog plana i radio-kontakta. Riječ je o ruskom izviđačkom avionu Il-20M, koji je nakon vizualne identifikacije predan u nadzor švedskim NATO partnerima, dok su se njemački zrakoplovi vratili u bazu.

Incident se odvio u trenutku pojačanih napetosti u regiji. Podsjetimo, samo dva dana ranije Estonija je prijavila upad triju ruskih MiG-31 u svoj zračni prostor, gdje su se zadržali oko 12 minuta, dok je Poljska izvijestila da su dva ruska aviona letjela nisko iznad naftne platforme Petrobaltic u Baltičkom moru, kršeći sigurnosnu zonu oko objekta.

Kao odgovor na te događaje, Vijeće sigurnosti UN-a sutra će održati hitan sastanak, a istodobno je potvrđeno da će se u utorak sastati i Sjevernoatlantsko vijeće NATO-a kako bi raspravilo rusko kršenje estonskog zračnog prostora, piše Reuters