Grad i Županija kreću u borbu protiv najezde divljih svinja, ali ostaje pitanje: “A di će kad više nema šume”

Divlje svinje posljednjih dana u više navrata su viđene u samom Zadru gdje ih građani viđaju čak i uz dvorišta u blizini škola, sportskih dvorana, ali sudeći po hitnoj odluci Zadarske županije i Grada Zadra neće dugo. Naime lokalna vlast je objavila kako kreće u konkretnu borbu protiv najezde divljih svinja na otocima, ali i u rubnim dijelovima samoga grada. - Na radnom sastanku održanom danas u Domu županije, pred lovoovlaštenike je postavljen jasan i ambiciozan zadatak - brojnost ove alohtone divljači mora se drastično smanjiti do 1. travnja 2026. godine.

Operativna akcija na terenu počinje već sutra, u četvrtak 29. siječnja. Poseban fokus stavljen je na otok Molat, gdje je već postavljeno sedam čeka, a planira se aktivacija ukupno njih 13. Na području Zapuntela lovci će dodatno postaviti još četiri nove čeke kako bi se što učinkovitije kontrolirao ovaj prostor. Razlog za ovako radikalne mjere su kontinuirane štete na poljoprivredi i infrastrukturi, ali i sve češći upadi divljači u sama naselja, što je kod domicilnog stanovništva stvorilo ozbiljan osjećaj nesigurnosti. Problem nije zaobišao ni sam grad Zadar. Zbog dojave o prisutnosti divljači na području Mocira, hitno je aktiviran Protokol postupanja sukladno Programu zaštite divljači Grada Zadra. Lovoovlaštenici će već ove nedjelje, 1. veljače, započeti s provedbom mjera zaštite i organiziranim odstrelom u rubnim dijelovima grada.

Sastankom su predsjedali zamjenik župana Robertino Dujela, resorni pročelnik Daniel Segarić te predsjednik Lovačkog saveza Zadarske županije Damir Perić. Uz njih su bili i predstavnici Grada Zadra – Hrvoje Marić, pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, te Roberta Gašpar iz Upravnog odjela za socijalnu skrb, zdravstvo i zaštitu okoliša. Iako su lovci iznijeli izazove s kojima se susreću na teškom otočnom terenu, iz Županije i Grada poručeno je kako će dobiti svu potrebnu logističku i organizacijsku pomoć. Idući sastanak zakazan je za sredinu travnja, kada će lovoovlaštenici morati podnijeti konkretna izvješća o ostvarenim rezultatima - istakli su iz Županije.

A kako je u Zadru dovoljno govori izjava jednog Zadranina koji je istakao da ih viđa po izlasku iz kuće kad ide odbaciti otpad i da mu nikako nije svejedno, a objavljena je i video snimka divljih svinja uz sportsku dvoranu Mocire. No, sada je na popularnoj zadarskoj stranici na jednoj od društvenih mreža objavljeno i svjedočanstvo s Molata. - Divlje svinje nakotile su se na otoku gdje je rođena moja mama, Molat. Toliko ih je da po mraku mještani ne mogu izaći iz kuća. O odlasku preko polja do vala ili po drva ići ne možeš od straha. Šetaju po mjestu. Asfaltu. Trgu. Uz kuće. I nitko iz naše "drage" gradske uprave po tom velikom problemu za otočane ništa ne poduzima… Navelo se u objavi, a lokalna vlast objavila da će hitno i poduzeti… A dotad komentar jednog o Zadranina - Nemamo šume više zaminija ga beton, a di će onda one. Divlje svinje postale su domaće…