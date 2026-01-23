Naši Portali
ABA LIGA

Zadar propustio priliku za pobjedu protiv Cedevite Olimpije

Zadar: Zadar i Cedevita Olimpija odigrali utakmicu 16. kola AdmiralBet ABA lige
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
23.01.2026.
u 22:25

Momčad Danijela Jusupa, koja je bila oslabljena neigranjem Karla Žganeca, veći je dio utakmice provela u vodstvu, a najveću prednost su Zadrani imali početkom četvrte četvrtine, kad su došli na +10 (75-65). Gosti iz Ljubljane su pomalo smanjivali zaostatak i na 2:15 minuta prije kraja došli do izjednačenja (87-87), ponajviše zahvaljujući napadački raspoloženom Umoji Gibsonu

Košarkaši Zadra su još jednom propustili priliku za pobjedu u utakmici ABA lige, nakon što su u petak na Višnjiku poraženi od ljubljanske Cedevite Olimpije sa 101-112 u produžetku, do kojeg nije trebalo ni doći da je Marko Ramljak pogodio oba, a ne samo jedno slobodno bacanje na kraju osnovnog dijela utakmice koji je završio rezultatom 94-94. 

Momčad Danijela Jusupa, koja je bila oslabljena neigranjem Karla Žganeca, veći je dio utakmice provela u vodstvu, a najveću prednost su Zadrani imali početkom četvrte četvrtine, kad su došli na +10 (75-65). Gosti iz Ljubljane su pomalo smanjivali zaostatak i na 2:15 minuta prije kraja došli do izjednačenja (87-87), ponajviše zahvaljujući napadački raspoloženom Umoji Gibsonu.

Upravo njegovom tricom je Cedevita Olimpija povela 92-90 kad su ostale 43 sekunde do isteka 40. minute. Uzvratio je na drugoj strani Vladimir Mihailović polaganjem, a pogodio je i dodatno slobodno bacanje te ponovno donio prednost Zadru (93-92). Na šest sekundi prije kraja Dewayne Stewart je pogodio oba slobodna bacanja za goste i doveo Cedevitu Olimpiju na korak do pobjede.

Iako su bili bez minute odmora i bez dogovora, Zadrani su uspjeli izvesti akciju koja je rezultirala osobnom pogreškom Gibsona na Marku Ramljaku kad je semafor pokazao 0.2 sekundi do kraja. Nažalost, zadarski kapetan je promašio prvo slobodno bacanje, ali je barem pogodio drugo i time odveo utakmicu u produžetak. 

Pritom je gostujuća momčad ostala i bez Gibsona zbog pet osobnih pogrešaka. No, u dodatnih pet minuta je zablistao slovenski reprezentativni razigravač Aleksej Nikolić, koji je postigao 12 od 18 poena ljubljanske momčadi, a preostalih šest je ubacio Miha Cerkvenik pogodivši dvije trice. Zadrani su ostali bez preciznosti i u produžetku su postigli tek sedam koševa.

Lovro Mazalin je s 32 koša bio najbolji strijelac Zadra, ali je u produžetku ubacio samo jedan poen. Vladimir Mihailović je postigao 31 koš, a Marko Ramljak je završio s 11 poena, sedam skokova i tri asistencije.

Aleksej Nikolić je s 23 koša bio najbolji strijelac ljubljanske momčadi. Dewayne Stewart je ubacio 17 poena, Umoja Gibson je spojio 16 koševa i osam asistencija, a Miha Cerkvenik je završio s 15 poena pogodivši svih pet pokušaja za tricu.

Cedevita Olimpija je s učinkom 11-4 i 26 bodova vodeća momčad skupine B ABA lige. Na drugom mjestu je Budućnost (11-2, 24 boda), a treća je Crvena zvezda (10-3, 3 boda). Nakon što je doživio peti uzastopni poraz, Zadar je s učinkom 4-11 i 19 bodova na šestoj poziciji te će se u drugom dijelu sezone boriti u skupini za opstanak.

'Sada idemo u Dansku po pobjedu i prolaz. Meni je svejedno na kojoj sam poziciji, glavno je da igram'
Olimpija Zadar košarka

