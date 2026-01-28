Fico uznemiren nakon susreta s Trumpom, upozorio europske čelnike: 'Opasan je, djelovao je kao da nije sav svoj'

Slovački premijer Robert Fico izazvao je nelagodu među europskim čelnicima nakon što je na marginama izvanrednog summita Europske unije u Bruxellesu iznio ozbiljne zabrinutosti vezane uz svoj nedavni susret s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Prema navodima više europskih diplomata upoznatih s razgovorima, Fico je kolegama opisao susret kao uznemirujuć i upozorio na, kako je rekao, zabrinjavajuće psihološko stanje američkog predsjednika.

Razgovor se, prema diplomatskim izvorima, dogodio 22. siječnja u neformalnom krugu pojedinih čelnika i najviših dužnosnika EU-a, izvan službenog dijela sastanka. Fico je tom prilikom govorio o susretu s Trumpom održanom nekoliko dana ranije u njegovoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi, 17. siječnja. Dvojica diplomata navode kako je slovački premijer Trumpa opisao kao „opasnog“, dok je jedan od sudionika prenio da je Fico američkog predsjednika okarakterizirao kao osobu koja djeluje „izvan sebe“. Zanimljivo je da su Ficine privatne izjave u potpunom neskladu s javnom slikom koju je sam pokušao prikazati nakon posjeta Floridi. U objavi na Facebooku Fico je susret predstavio kao znak „velikog poštovanja i povjerenja“ te naglasio da su razgovori bili otvoreni i neformalni, s posebnim naglaskom na rat u Ukrajini i, kako je rekao, „duboku krizu Europske unije“.

U toj objavi nije spominjao Trumpove prijetnje povezane s Grenlandom, niti ranije izjave američkog predsjednika o mogućoj upotrebi sile ili trgovinskim sankcijama prema europskim zemljama. Fico je, naprotiv, isticao da Washington traži njegovo mišljenje jer Slovačka „nije bruxelleska papiga“, sugerirajući da ne slijedi slijepo stavove institucija EU-a. Upravo zato su njegove privatne ocjene izazvale dodatnu zabrinutost. Naime, Fico se smatra jednim od najnaklonjenijih europskih političara Donaldu Trumpu. Prošle godine govorio je na konferenciji američkih konzervativaca CPAC, gdje je američkoj publici poručio da Trump „čini veliku uslugu Europi“. Također je više puta javno podupirao američki pristup ratu u Ukrajini.

Prema informacijama koje je objavio Politico, svi diplomati koji su govorili o ovom slučaju inzistirali su na anonimnosti zbog osjetljivosti razgovora među čelnicima. Dolaze iz četiri različite države članice EU-a, dok je jedan od izvora visoki dužnosnik Unije. Nitko od njih, kako navode, ne zna konkretne detalje onoga što je Trump rekao Ficu, ali svi potvrđuju da je slovački premijer bio vidno potresen susretom. Iz Bijele kuće stigla je oštra reakcija. Glasnogovornica Anna Kelly odbacila je cijelu priču kao „potpunu laž“ i ustvrdila da je sastanak u Mar-a-Lagu bio „pozitivan i produktivan“. Anonimni visoki dužnosnik američke administracije, koji je također bio prisutan na sastanku, izjavio je da se ne sjeća nikakvih neugodnih trenutaka te da je razgovor bio uobičajen, čak i ležeran, uz povremene šale.

Unatoč tome, zabrinutost u europskim krugovima raste. Prema riječima još jednog diplomata EU-a, Trumpova nepredvidivost sve je češća tema razgovora na svim razinama, od Bruxellesa do nacionalnih prijestolnica. Pitanja vezana uz njegovo zdravstveno stanje, dodaje jedan europski dužnosnik, sve se otvorenije razmatraju u političkim krugovima. Trump, koji ima 79 godina, posljednjih je tjedana više puta javno odbacio tvrdnje da ima problema s kognitivnim sposobnostima, tvrdeći da ne boluje od Alzheimerove bolesti.

Napetosti između SAD-a i Europe dodatno su pojačane Trumpovim povratkom na vlast prije godinu dana. Europske vlade suočavaju se s njegovim stavovima o ratu u Ukrajini, potpori krajnje desnim političarima, trgovinskim barijerama i ulozi SAD-a u obrani kontinenta. Ranije ovog mjeseca Trump je zaprijetio carinama protiv više europskih zemalja, tvrdeći da blokiraju njegove ambicije vezane uz Grenland, teritorij pod suverenitetom Danske.

Iako je kasnije povukao dio prijetnji i izjavio da neće koristiti vojnu silu, vodeći europski čelnici upozoravaju da Unija mora smanjiti ovisnost o Sjedinjenim Državama. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački kancelar Friedrich Merz na summitu su jasno poručili da EU mora jačati vlastite obrambene kapacitete.