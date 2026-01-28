Nova pravila na policama: Voće i povrće u rinfuzi mora jasno pokazivati zemlju podrijetla

Potrošači konačno imaju bolji uvid odakle je voće i povrće na policama trgovaca. Pravilnik o tržišnim standardima i utvrđivanju pravila o kontrolama usklađenosti s tržišnim standardima za sektor voća i povrća, određene prerađene proizvode od voća i povrća i sektor banana, koji je početkom godine stupio na snagu po prvi je put, naime, uveo odredbe vezane uz označavanje proizvoda u rinfuzi u maloprodaji. Voće i povrće i određeni prerađeni proizvodi od voća i konzumni krumpir, koji se u rasutom stanju izlažu na prodaju, sada, naime, moraju biti označeni tako da je podatak o zemlji podrijetla čitljiv i neposredno uočljiv – u glavnome vidnom polju ambalaže/police u/na koju je proizvod smješten, na ambalaži ili u neposrednoj blizini proizvoda kako se potrošači ne bi dovodili u zabludu.

A to su jučer pozdravili i iz Hrvatske poljoprivredne komore (HPK), ističući kako se većina trgovaca već pridržava pravilnika – države iz kojih je voće i povrće već su vidljivo naznačene, što potrošačima pak omogućava da biraju domaće proizvode i tako potaknu domaću proizvodnju. – Zajednički rad na ovom Pravilniku sa stručnjacima Ministarstva pokazuje kako se, uz prihvaćanje argumenata i prijedloga proizvođača, može napraviti pomak na tržištu i osigurati bolja prisutnost domaćeg voća, povrća i krumpira na policama trgovina – izjavio je predsjednik Odbora za povrće i krumpir HPK Toni Grossi.

Iz HPK očekuju da će inspekcije na terenu sve pozorno pratiti i kažnjavati one koji se ne pridržavaju Pravilnika, a posebno pozdravljaju odredbe, koje će na snagu stupiti od 1. srpnja. Njima se poljoprivrednicima omogućuje odstupanje od tržišnih standarda za proizvode iz sektora voća i povrća, što znači da će na lokalnoj tržnici na malo moći prodavati i plodove koji su oštećeni od elementarne tuče i drugih nepogoda, koji možda i nisu za jelo, ali su dobri za preradu i slično, objašnjava Grossi, te dodaje kako će to će doprinijeti većoj zastupljenosti lokalnih poljoprivrednika na tržištu i dodatno potaknuti konzumaciju lokalno proizvedene hrane, čime se jačaju kratki lanci opskrbe. Ipak, kaže Grossi, još je puno posla da se tržište voća i povrća i krumpira još bolje uredi i pomogne proizvodnji koja je godinama na ogromnom udaru uvozne robe te pada u brojnim kategorijama ili stagnira.

– I dalje sa stručnjacima resornog ministarstva moramo raditi na poboljšanju teških uvjeta proizvodnje uzrokovanih sušom i prirodnim nepogodama, donošenju Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za građevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji u zatvorenom prostoru i zapošljavanju radnika u poljoprivredi, zbog izuzetno kratkog sezonskog rada – ističe Grossi. Odbor za povrće i krumpir smatra apsurdnim da je gradnja plastenika i staklenika i dalje administrativno ograničena. Takvi bi se poljoprivredni objekti, smatraju, trebali graditi bez ishođenja građevinske dozvole, uz jednostavnije i brže procedure kako bi se potaknula ulaganja, povećala proizvodnja, produljila sezona i ojačala domaća samodostatnost. Kada je riječ o radnoj snazi i zapošljavanju, na žalost, sada je onemogućeno dobivanje naknade s burze izvan proizvodne sezone, za sezonske radnike, što otežava osiguranje ionako nedostatne radne snage u poljoprivredi, kažu iz HPK. Postavlja se i pitanje legalizacije vodopravnih dozvola u smislu nužnog navodnjavanja proizvodnih površina te razmatranja potrebe izmjena i dopuna Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta radi upisa u ARKOD manjih parcela, zaključili su iz HPK.