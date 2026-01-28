Ukrajinski dronovi devastirali 15 Putinovih zrakoplova, vrijednost im prelazi milijardu dolara

Ukrajinski dronovi uništili su 15 Putinovih vojnih zrakoplova na ruskim vojnim aerodromima izvan bojišnice, nakon operacije Paukova mreža. Snimke su prikazale kako dronovi uspješno pogađaju zrakoplove na pet različitih vojnih aerodroma, iako Ukrajina nije navela točno vrijeme napada, javlja Daily mail.

Ukrajinska obavještajna služba SBU tvrdi da je uništila 11 lovačkih zrakoplova tipa Sukhoi i MiG, tri helikoptera, te jedan transportni zrakoplov Antonov An-26. Naveli su da ukupna vrijednost uništenih letjelica prelazi milijardu dolara i navode da njihova elitna jedinica Alpha stoji iza napada. Zrakoplovi Su-30SM i Su-34, među najvažnijim ruskim borbenim avionima na prvoj crti, uništeni su zajedno sa starijim modelima Su-27 i Su-24, koji se koriste za napade na Ukrajinu.

Ukrajina je također uništila presretače MiG-31, ključni dio ruskog sustava protuzračne obrane, koji se često koriste za lansiranje hipersoničnih projektila Kinžal. Tri helikoptera, Mi-8, Mi-26 i Mi-28, zadala su ozbiljan udarac ruskim transportnim i logističkim sposobnostima. SBU je dodao da su tijekom operacije uništena i skladišta goriva i streljiva. Napadi dolaze samo nekoliko tjedana nakon što je ista jedinica Alfa uništila ili onesposobila ruske sustave protuzračne obrane vrijedne procijenjenih 4 milijarde dolara.

Iako je uništavanje zrakoplova dalo SBU-u mnogo razloga za slavlje, visoki ukrajinski zastupnik danas je izjavio da će sljedeća tri tjedna biti posebno teška za Ukrajince zbog naglog pada temperatura i intenzivnih ruskih napada na energetski sustav, koji su već milijune ljudi ostavili bez svjetla i grijanja. Unatoč napretku u mirovnim pregovorima koji su doveli do trostranih razgovora između Rusije, Ukrajine i SAD-a po prvi put, Rusija je pojačala bombardiranja izvan bojišnice koja se proteže istočnom i južnom Ukrajinom. Prema službenim prognozama, u sjevernim i istočnim dijelovima Ukrajine sljedeći se tjedan očekuju temperature ispod -20 °C, što je iznimno nisko za tu zemlju.