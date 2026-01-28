FOTO Pogledajte kinesku raskoš u Zagrebu: Uglednici stigli proslaviti kinesku novu godinu

U svečanom ambijentu hotela Westin u Zagrebu održan je tradicionalni prijem povodom proslave Kineske Nove godine, koja ove godine protječe u znaku Konja – simbola plemenitosti, brzine i napretka. Na prijemu su, uz diplomatski zbor, sudjelovali i bivši predsjednici Hrvatske Stjepan Mesić i Ivo Josipović, kao i brojni predstavnici političkih stranaka, od krajnje ljevice do krajnje desnice. Događaju su prisustvovali i ugledni članovi kulturnog, političkog i sportskog života Hrvatske, istaknuti poduzetnici, akademici, umjetnici te predstavnici kineske zajednice u zemlji. Svečanost je bila prilika za promicanje međukulturalnog dijaloga, jačanje bilateralnih odnosa i podsjećanje na važnost prijateljstva između Kine i Hrvatske.

Kineska Nova godina za Kineze ima iznimnu kulturnu i duhovnu važnost. To je trenutak obiteljskog okupljanja, obnovljene povezanosti s precima i izražavanja poštovanja prema tradiciji. Obilježava se nizom rituala i običaja – od zajedničkih obiteljskih večera i paljenja vatrometa do darivanja crvenih omotnica s novcem, koje simboliziraju sreću i prosperitet. Svaka godina u kineskom lunarnom kalendaru povezana je s određenim životinjskim znakom koji utječe na karakter i sudbinu ljudi rođenih u toj godini. Konj, koji obilježava ovu godinu, smatra se simbolom snage, brzine i neovisnog duha, a njegova energija potiče ljude na napredak, hrabrost i samopouzdanje.

Veleposlanik Kine u Hrvatskoj, Qi Qianjin, u svom je govoru istaknuo da Kineska Nova godina nije samo obična proslava, već snažan simbol povezanosti, prijateljstva i međunarodne suradnje. Naglasio je važnost jačanja kulturne razmjene, obrazovnih inicijativa i gospodarskih veza između Kine i Hrvatske, te zahvalio svima koji podržavaju razvoj dvostrukih odnosa. Okupljeni gosti imali su priliku uživati u tradicionalnim kineskim glazbenim i plesnim točkama, gastronomskim specijalitetima i umjetničkim performansima, što je dodatno približilo bogatu i raznoliku kinesku kulturu hrvatskoj publici.

„Velika mi je čast okupiti se s vama kako bismo zajedno obilježili sretnu Godinu konja. U ime Kineskog veleposlanstva u Hrvatskoj, upućujem iskrene pozdrave i najbolje želje svim prijateljima iz različitih sfera hrvatskog društva, kineskoj zajednici u Hrvatskoj, zaposlenicima kineskih poduzeća, nastavnicima i studentima u inozemstvu. Također želim prenijeti iskrene pozdrave svim prijateljima koji prate i podržavaju razvoj kinesko-hrvatskih odnosa. Neka vam Godina konja donese uspjeh u vašim nastojanjima, sklad i sreću u obiteljima, te sreću i prosperitet u životima.“

„Prošla 2025. godina bila je zaista izvanredna. Prvo, kineska modernizacija napreduje stabilno i čvrsto. Usred nestabilnog i promjenjivog globalnog okruženja, obilježenog sve većom neizvjesnošću, Kina pod vodstvom predsjednika Xi Jinpinga i Komunističke partije Kine ostvaruje visoko kvalitetan gospodarski razvoj, doprinoseći stabilnosti kako unutar zemlje, tako i u svijetu. Kineski BDP premašio je 140 trilijuna juana (oko 20 trilijuna američkih dolara), s godišnjim rastom od 5 posto. Kina je formulirala svoj 15. petogodišnji plan, predstavljajući veliki razvojni okvir za narednih pet godina. Znanstvene i tehnološke inovacije u Kini ostvarile su značajne rezultate, jačajući prednosti zemlje u tradicionalnoj proizvodnji, dok su ostvareni i značajni napreci u naprednim područjima poput umjetne inteligencije, zrakoplovstva i energetske transformacije. Istovremeno, nastavljaju se napori za poboljšanje dobrobiti ljudi – osiguranje zdravstvenog osiguranja sada pokriva više od 1,33 milijarde ljudi, a prosječni životni vijek porastao je na 79 godina.“

„Drugo, suočena s kompleksnim i dinamičnim međunarodnim okruženjem, kineska vanjska politika ima cilj očuvati svjetski mir i promicati međunarodnu suradnju. Kina je opredijeljena biti stabilizirajuća, mirotvorna, progresivna i otvorena sila u ovom nemirnom svijetu. Čvrsto podržavamo multilateralizam, protivimo se jednostranosti i protekcionizmu te dosljedno branimo međunarodni sustav s Ujedinjenim narodima u središtu, međunarodni poredak temeljen na međunarodnom pravu i osnovnim normama međunarodnih odnosa prema ciljevima i načelima Povelje UN-a. Podržavamo slobodnu trgovinu i radit ćemo zajedno na promicanju univerzalno korisne i inkluzivne gospodarske globalizacije. Pridržavamo se principa suradnje u kojoj svi dobivaju kako bismo zajedno povećali kolač i riješili razvojne izazove. Inicijativa Globalnog upravljanja koju je prošle godine predložio predsjednik Xi Jinping predstavlja kineski pristup rješavanju zajedničkih svjetskih izazova. Što se tiče krize u Ukrajini, Kina smatra prioritetom postizanje ranog prekida vatre i realizaciju mira. Spremni smo igrati konstruktivnu i pozitivnu ulogu, podržavamo sve napore koji doprinose mirnom rješenju krize i očekujemo postizanje sveobuhvatnog, trajnog i obvezujućeg mirovnog sporazuma koji rješava uzroke sukoba i osigurava dugotrajan mir i sigurnost u Europi.“

„Najvažnije, bilateralni odnosi između Kine i Hrvatske nastavljaju se produbljivati. Pod strateškim vodstvom dvaju šefova država, kinesko-hrvatski odnosi održavaju pozitivan zamah. Visoko razine razmjena dodatno jačaju političko međusobno povjerenje. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman uspješno je posjetio Kinu, što je prvi službeni posjet na razini ministara vanjskih poslova u posljednjih 12 godina. Dvije strane razgovarale su o jačanju suradnje u područjima trgovine i ulaganja, energetske transformacije i razvoja infrastrukture. Hrvatski potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac sudjelovao je na Godišnjem sastanku Azijske banke za infrastrukturne investicije u Kini, dok je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević posjetio Šangaj. Kineski ministar znanosti i tehnologije Yin Hejun posjetio je Hrvatsku, a specijalni kineski izaslanik za europske poslove, veleposlanik Lu Shaye, sudjelovao je na Dubrovnik Forumu. Ekonomska i trgovinska suradnja Kine i Hrvatske donosi opipljive rezultate.

Dvije zemlje potpisale su protokol o izvozu hrvatskog tune u Kinu, što predstavlja najnoviji uspjeh u jačanju trgovinske suradnje. Kineska poduzeća, uključujući China Road and Bridge Corporation, Norinco International Cooperation Ltd, China Energy Engineering Group Jiangsu Power Design Institute Co., Ltd., Huawei, Xiaomi i BYD, ostvaruju pozitivne rezultate u Hrvatskoj. Razmjena između naroda i kulturna suradnja cvjeta – Ministarstvo obrazovanja Kine i hrvatsko Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih obnovili su plan obrazovne suradnje, promovirajući razvoj talenata i razmjenu mladih dviju zemalja. Turistička razmjena bilježi stabilan rast, a šesta zajednička patrola kineske i hrvatske policije uspješno je završena. Dokumentarna serija What’s up Kina, u režiji renomiranog hrvatskog producenta Gorana Milića, široko je prikazivana na hrvatskoj televiziji, značajno povećavajući interes hrvatske javnosti za Kinu. Kina je produžila politiku bezviznog režima za nositelje običnih hrvatskih putovnica još jednu godinu, dodatno jačajući međusobno razumijevanje i prijateljstvo dvaju naroda. Srdačno pozivamo više hrvatskih građana da posjete Kinu.“ Sredinom veljače sljedećeg mjeseca obilježit ćemo Godinu konja prema kineskom lunarnom kalendaru. U tradicionalnoj kineskoj kulturi, konj simbolizira neumorno nastojanje, samopoboljšanje, otpornost i nepokolebljivu hrabrost. Iskoristimo odlučnost konja, probudimo njegovu vitalnost i održimo njegovu marljivost kako bismo unaprijedili suradnju između Kine i Hrvatske i doprinijeli svjetskom miru i razvoju. Želim vam dobro zdravlje, uspjeh u svim pothvatima i duh galopirajućeg konja za postizanje novih uspjeha.“ Ovaj prijem pokazao je kako Kineska Nova godina predstavlja više od običaja i rituala – ona je i snažan simbol zajedništva, prosperiteta i prijateljstva među narodima, podsjećajući sve prisutne na univerzalne vrijednosti obitelji, tradicije i međusobnog poštovanja.