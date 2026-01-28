Naši Portali
NAKON TEMELJITIH ANALIZA

Plenković razgovarao s Milanovićem: Stav vlade i stav parlamentarne većine je da ne pristupamo Odboru za mir

Zagreb: Plenković i Milanović se rukovali na svečanoj akademiji povodom obilježavanja Dana Hrvatske vojske
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Domagoj Janković/Hina
28.01.2026.
u 17:18

Plenković je najavio da će razloge detaljnije objaviti naknadno

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković u srijedu su, iako odvojeno, objavili identičan stav - Hrvatska neće biti sudionica Odbora za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa. "Hrvatska u ovom trenutku neće pristupiti Odboru za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa", rekao je u srijedu premijer Andrej Plenković koji je o toj temi danas kratko telefonski razgovarao s predsjednikom Zoranom Milanovićem.  "Ono što mogu reći da je stav vlade i stav parlamentarne većine da u ovom trenutku Hrvatska ne bi pristupala Odboru za mir iz niza razloga, nakon temeljitih analiza", kazao je Plenković, rekavši da je to telefonski priopćio i predsjedniku države.

Plenković je najavio da će razloge detaljnije objaviti naknadno. Milanović je nešto kasnije priopćenjem potvrdio razgovor. "Iako treba pozdraviti inicijativu koja pridonosi miru na Bliskom istoku, stav je predsjednika Milanovića kako Republika Hrvatska ne treba sudjelovati u Odboru za mir, a što je u razgovoru prenio i predsjedniku Vlade RH", kratko je priopćeno s Pantovčaka. 

Do razgovora između Pantovčaka i Banskih dvora nije došlo iz prvog pokušaja jer se Milanović "nije mogao javiti", ali je predsjednik obavijestio novinare da ga je premijer pokušao nazvati "preko posrednika" i da sluti da Plenković želi njegovu podršku, odnosno pokriće kako bi odbio poziv u Trumpov Odbor za mir.  Premijer je odbacio tu predsjednikovu tezu i rekao da ga je samo htio obavijestiti o stavu vlade. "Ja sam ga zvao nakon što smo analizirali i konzultirali se, donijeli stav i odluku jučer u konačnici na parlamentarnoj većini i to unisono, prema tome nema njegovog pokrivanja niti nam treba nekakav asistent da zauzmemo stav", rekao je Plenković. 
FOTO Pogledajte koju je fotografiju Trump objesio u Bijeloj kući, mnogi su ostali zatečeni
Zagreb: Plenković i Milanović se rukovali na svečanoj akademiji povodom obilježavanja Dana Hrvatske vojske
1/5
Ključne riječi
Banski dvori Pantovčak odbor za mir Andrej Plenković Zoran Milanović

