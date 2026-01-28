Predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša tražit će obustavu postupaka vezanih uz peradarski megakompleks

Predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić (Možemo) ustvrdila je u srijedu da su pozitivna rješenja utjecaja na okoliš za peradarski kompleks na sisačkom području ukrajinskog investitora Premium Chichen Company utemeljena na nevjerodostojnim podacima. Rekla je to na tiskovnoj konferenciji u Sisku na kojoj su sudjelovali i predstavnici građanskih inicijativa iz Siska, Velike Ludine, Lekenika i Sunje, na čijem području se planira investicija.

„Radi se o kompleksu diljem SMŽ s potencijalnim velikim utjecajem na okoliš koje lokalna infrastruktura ne može podnijeti. 2023. i 2024. je izadno ukupno 18 rješenja o prihvatljivosti zahvata ovog megaperadarskog kopleksa. Nakon toga su usllijedili postupci utjecaja na okoliš, a trenutačno je u tijeku pet postupaka procjene utjecaja na okoliš koje su u završnim fazama. Tijekom tih postupaka otklonjene su sve argumentirane primjedbe loaklnih stanovnika, ali i stručne javnosti što je samo dokaz o vrlo lošoj kvaliteti postupaka procjene utjecaja na okoliš koje se vrlo često svode na farsu jer se baziraju na nevjerodostojnim podacima", rekla je Radojčić dodavši kako će tražiti sazivanje tematske sjednice saborskog odbora za okoliš.

„Tu ćemo inzistirati da je ovakav projekt objektivno i kumulativno jedinstveni projekt. S pogonima za proizvodnju stočne hrane, farmama pilića, pogonima za preradu mesa i bioplinskim postrojenjemej – potpuno je jasno da se radi o jednom jedinstvenom projektu koji je rascjepkan na niz studija i lokacija. I europski propisi odrđeuju da se za jedinstvene projekte provodi jedinstvena procjena utjecaja na okoliš kako bi se procijenio njegov sinergijski, kumulativni učinak, a ovdje se to htjelo izbjeći pojedinačnim postupcima. Želi se izbjeći ta jedinstvena slika cijelog projekta i njegov utjecaj na okoliš i društvenu zajednicu.“ – dodala je Radojčić koja je napomenula kako će od Ministarstva zaštite okoliša tražiti obustavljanje postupaka procjene utjecaja na okoliš i njihovo usklađivanje sa zakonom kako bi se cjelovito sagledao ujecaj na okoliš ovog megaprojekta.

Predstavnici građanskih inicijativa „Siščani ne žele biti smetliščani“ iz Siska, „Sunjani ne žele biti smuljani“ iz Sunje te aktivisti iz Lekenika i Velike Ludine izrazili su ogorčenje jer njihove primjedbe o utjecaju megafarme na okoliš nisu uvažene te su podržali održavanje tematske sjednice. Kako bi dočarala razmjere projekta, aktivistica Dubravka Hrvoj rekla je da će se na području Općine Velika Ludina, u selu Okoli s 88 kuća, izgraditi farma za uzgoj pilića s 96 peradarnika, čija ukupna površina odgovara veličini 86 maksimirskih igrališta.

„Naravno da se bojimo za zdravlje, lokalna infrastruktura to ne može izdržati, a ta je farma neprihvatljiva uz Podzemno skladište plina”, kaže Hrvoj. Radojčić i aktivisti također su najavili da će pokretati upravne sporove protiv pozitivnih rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš u okviru megaperadarskog projekta na području Sisačko-moslavačke županije.