Rusija predstavlja prijetnju sigurnosti cijele Europe, SAD je težio zauzimanju Grenlanda... S obzirom na to da su globalne napetosti visoke, europski povjerenik ponovno je izjavio da bi uspostava Europskog vijeća za sigurnost mogla biti prikladna za koordinaciju paneuropskih obrambenih projekata. Andrius Kubilius, europski povjerenik za obranu, predložio je, tijekom konferencije Europske obrambene agencije, uspostavu vijeća kako bi se implementirali veliki obrambeni projekti.

"Možda stvarno trebamo uspostaviti Europsko vijeće za sigurnost koje su izvorno predložili Macron i Merkel još 2017. i 2018. godine. Da koordinira i vodi nas u ovoj velikoj transformaciji europske obrane", predložio je pa pozvao države članice Europske unije da preuzmu vodeću ulogu u europskoj obrani. "Zajednička obrana bila bi naša snaga u svijetu moći. U svijetu divova i mi moramo postati divovi. Nježni div koji promiče međunarodno pravo i suradnju“, naglasio je europski povjerenik. Uz to, pozvao je države članice da zajedno rade, prenosi Ukrainska Pravda.

Podsjetimo, Kubilius je i ranije ove godine izjavio da bi blok trebao razmotriti uspostavu stalne vojne snage od 100.000 vojnika i temeljitu reformu političkih procesa koji upravljaju obranom. "Bi li Sjedinjene Američke Države bile vojno jače kada bi umjesto jedne federalne vojske imale 50 vojski na razini saveznih država? Pedeset državnih obrambenih politika i obrambenih proračuna na razini saveznih država umjesto jedne federalne obrambene politike i proračuna? Ako je naš odgovor 'ne', SAD ne bi bio jači, onda - što čekamo?“, istaknuo je tada.

Kubilius je ranije rekao i da spremnost Europe za obranu ovisi o tri stupa - većim ulaganjima u proizvodne kapacitete, institucijama koje su pripremljene i organizirane te političkoj volji za odvraćanjem i, ako bude potrebno, za borbu. Kako je istaknuo, samo povećanje financiranja postojećeg obrambenog ustroja Europe neće zadovoljiti te zahtjeve, djelomično zbog nedostatka jedinstva. "Moramo početi ulagati naš novac na takav način da budemo sposobni boriti se kao Europa, a ne samo kao zbirka 27 nacionalnih 'bonsai vojski'", rekao je te naglasio kako bi europska vojna snaga trebala biti stalna i snažna.