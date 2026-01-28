Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 105
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
USPOSTAVA VIJEĆA

Povjerenik za obranu poslao važnu poruku Europi: 'I mi moramo postati divovi'

Swedish troops train ahead of NATO deployment to Latvia
Foto: TOM LITTLE/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
28.01.2026.
u 12:29

Andrius Kubilius pozvao je države članice Europske unije da preuzmu vodeću ulogu u europskoj obrani

Rusija predstavlja prijetnju sigurnosti cijele Europe, SAD je težio zauzimanju Grenlanda... S obzirom na to da su globalne napetosti visoke, europski povjerenik ponovno je izjavio da bi uspostava Europskog vijeća za sigurnost mogla biti prikladna za koordinaciju paneuropskih obrambenih projekata. Andrius Kubilius, europski povjerenik za obranu, predložio je, tijekom konferencije Europske obrambene agencije, uspostavu vijeća kako bi se implementirali veliki obrambeni projekti.

"Možda stvarno trebamo uspostaviti Europsko vijeće za sigurnost koje su izvorno predložili Macron i Merkel još 2017. i 2018. godine. Da koordinira i vodi nas u ovoj velikoj transformaciji europske obrane", predložio je pa pozvao države članice Europske unije da preuzmu vodeću ulogu u europskoj obrani. "Zajednička obrana bila bi naša snaga u svijetu moći. U svijetu divova i mi moramo postati divovi. Nježni div koji promiče međunarodno pravo i suradnju“, naglasio je europski povjerenik. Uz to, pozvao je države članice da zajedno rade, prenosi Ukrainska Pravda.

Podsjetimo, Kubilius je i ranije ove godine izjavio da bi blok trebao razmotriti uspostavu stalne vojne snage od 100.000 vojnika i temeljitu reformu političkih procesa koji upravljaju obranom. "Bi li Sjedinjene Američke Države bile vojno jače kada bi umjesto jedne federalne vojske imale 50 vojski na razini saveznih država? Pedeset državnih obrambenih politika i obrambenih proračuna na razini saveznih država umjesto jedne federalne obrambene politike i proračuna? Ako je naš odgovor 'ne', SAD ne bi bio jači, onda - što čekamo?“, istaknuo je tada. 

Kubilius je ranije rekao i da spremnost Europe za obranu ovisi o tri stupa - većim ulaganjima u proizvodne kapacitete, institucijama koje su pripremljene i organizirane te političkoj volji za odvraćanjem i, ako bude potrebno, za borbu. Kako je istaknuo, samo povećanje financiranja postojećeg obrambenog ustroja Europe neće zadovoljiti te zahtjeve, djelomično zbog nedostatka jedinstva. "Moramo početi ulagati naš novac na takav način da budemo sposobni boriti se kao Europa, a ne samo kao zbirka 27 nacionalnih 'bonsai vojski'", rekao je te naglasio kako bi europska vojna snaga trebala biti stalna i snažna. 
Smrtonosni virus Nipah, za koji ne postoji cjepivo ni lijek, pooštrio mjere u nekim zračnim lukama
Ključne riječi
sigurnost Europa Europska unija Andrius Kubilius

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!