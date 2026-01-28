Ukrajinski vojnik opisao mučne trenutke u 'vlaku smrti': 'Čuli smo zujanje drona. Dijelovi vagona su se razletjeli'

Ukrajinski vojnik opisao je trenutak kada su ruski dronovi pogodili putnički vlak, pri čemu je poginulo pet osoba, prenosi BBC. Kada je pogođen vagon vlaka u sjeveroistočnoj Ukrajini, putnici su se u panici počeli bacati na pod, a vojni časnik im je rekao da odmah izađu. Da nije izdao tu uputu stradalo bi mnogo više putnika, jer je vagon planuo ubrzo nakon toga. Časnik, čiji je vojni nadimak Omar, pripadnik je ukrajinske 93. brigade. Bio je među putnicima na relaciji od Chopa, na granici sa Slovačkom, do Barvinkova, posljednje stanice prije fronte u istočnoj Ukrajini. Prvi od tri ruska drona pao je u blizini vlaka, prisilivši ga da stane."Tada smo čuli zujanje drugog drona, a onda eksploziju“, rekao je Omar.

"Udar je bio toliko snažan da su se dijelovi vagona razletjeli u krhotine.“ Kao zapovjednik jedinice za dronove, ubrzo je shvatio da on i ostali putnici moraju izaći jer bi vlak mogao biti ponovno pogođen. U tom trenutku u vlaku se nalazila 291 osoba. "Nakon drugog pogotka shvatio sam da operater drona promatra kakvu metu pogađa“, kaže Omar. Nepokretni vlak je laka meta. Vagon koji je izravno pogođen brzo se zapalio. "Ja sam u vojsci i pripremljen sam za takve napade“, izjavio je Omar. "Ali za ostale je to bio šok – biti tako blizu smrti.“

Mnogi putnici evakuirali su se iz vlaka u dubokoj uznemirenosti, a snimke s mjesta događaja pokazuju ljude kako viču i plaču dok se udaljavaju od tinjajuće olupine. Bilo je preopasno da toliki broj ljudi ostane blizu zapaljenih vagona, pa ih je pozvao da krenu prema obližnjoj autocesti. Zatim se vratio u vlak s nekim drugim putnicima da provjeri je li netko ostao. Pregledavajući vagone, vidio je tijelo i nastavio tražiti preživjele. Pet osoba izgubilo je život u napadu. U posljednjem vagonu Omar je pronašao mladu ženu s bebom. "Bila je jako prestrašena i nije znala što učiniti, ali hvala Bogu da je bila živa“, rekao je.

Jedva je stigla obući toplu odjeću i vrištala je da se mora vratiti u vagon po kovčeg i dokumente, priča časnik. "Došla sam ovdje dovesti sina“, kazala je Omaru dok je izlazila iz vlaka. Kasnije je Omar shvatio da je putovala prema fronti kako bi njezin suprug vojnik mogao vidjeti dijete.

Predsjednik Volodimir Zelenski okarakterizirao je ovaj napad kao čin terorizma. Ruske snage udarile su na ključnu prometnu infrastrukturu Ukrajine. Naime, od veljače 2022. traje potpuna obustava zračnog prometa, stoga se milijuni Ukrajinaca oslanjaju na željezničku mrežu dugu 21 000 kilometara kako bi mogli putovati po zemlji i prelaziti granice. Iako su željeznice i prije bile meta napada, ukrajinska državna tvrtka Ukrzaliznytsia uglavnom je uspijevala održavati promet na svojoj ogromnoj mreži.

Pojačani napadi na infrastrukturu i ekstremno vrijeme doveli su do sve dužih kašnjenja. Vlakovi prema gradu Kramatorsku na frontu u Donjeckoj oblasti na kraju su obustavljeni prošle jeseni, kada je područje postalo preopasno zbog stalnih ruskih zračnih napada. U srijedu su zastave na željezničkim postajama diljem Ukrajine bile spuštene na pola koplja. Minuta šutnje diljem zemlje posvećena je žrtvama napada na vlak. Samo nekoliko sati nakon napada, promet je ponovno uspostavljen na liniji Barvinkove–Chop.