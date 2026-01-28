S 20 novih tramvaja Osijek će zadovoljiti sve potrebe za tom vrstom javnog prijevoza

Okončana nabava deset novih niskopodnih tramvaja, vrijednih 25 milijuna eura, dio je povijesnih ulaganja u osječki javni gradski prijevoz, što će se nastaviti nabavom još deset tramvaja čija se isporuka očekuje do srpnja 2027., istaknuto je u srijedu na završnoj konferenciji projekta.

Osječki dogradonačelnik Dragan Vulin podsjetio je da je projekt nabave prvih deset tramvaja s 20 milijuna eura sufinanciran bespovratnim sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) te dodao da će dodatnih deset tramvaja biti nabavljeno u sklopu EU programa "Konkurentnost i kohezija", pa će s ukupno 20 novih tramvaja biti potpuno zadovoljene sve potrebe za tom vrstom javnog gradskog prijevoza.

U trenucima najvećeg prometnog opterećenja na gradskim ulicama imamo 18 tramvaja, pa ćemo tako imati i dva u rezervi, a novi tramvaji podići će kvalitetu usluge građanima na višu razinu, ocijenio je. Podsjetio je i da je pri kraju projekt modernizacije gradske tramvajske infrastrukture, vrijedan 45 milijuna eura, a skupa s nabavom 20 novih niskopodnih tramvaja, vrijednim oko 50 milijuna eura, radi se o iznosu od 95 milijuna eura ulaganja u javni gradski prijevoz.

Ističe kako je jedan od budućih projekata iz ovoga područja izgradnja nove remize, čija se vrijednost procjenjuje na 80 milijuna eura, a u tijeku je izrada idejnog rješenja, kao i analiza mogućih izvora financiranja. Direktor osječkog Gradskog prijevoza putnika (GPP) Darjan Rudan ističe kako su okončanim projektom u Osijek, po prvi puta nakon više od 40 godina, stigli novi tramvaji, te da je svih deset tramvaja isporučeno. Tek smo na pola puta i očekujemo dolazak svih preostalih novih tramvaja do srpnja 2027. godine, čime će se potpuno zadovoljiti sve potrebe tramvajskog prometa u Osijeku, rekao je Rudan.