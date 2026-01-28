Ravnateljica karlovačke bolnice kroz suze: 'Napadaju me jer sam uvela red'

Šutljiva većina profesionalno i vrijedno radi svoj posao s puno poštovanja i humanosti prema pacijentima, no glasna manjina plasira niz dezinformacija i stvara lažen afere u cilju da mi naštete, što su i uspjeli, a sve iz osobnih interesa, odnosno zbog gubitaka određenih položaja na kojima su bili I zbiog druhih osobnih intersa koje s uvođenjem reda pokušavam popravati, jer želim kao ravnateljica uvesti red u rad karlovačke Opće bolnice.

Višemjesečnom pritisku, sustavnim napadima i javnoj stigmatizaciji sam izložena zbog zakonitih upravljačkih odluka. To je razlog medijskog linča prema meni od strane HUBOL-a I pokrertanja postupka pred Hrvatskom liječničkom komorom. Aktivno ću sudjelovati u provođenju postupka i sigurna sam da ću dokazuati da je postupak neutemeljen. Čitav je postupak isforsiran od strane nekoliko ljudi u Komori koji su i u bolničkom sustavu i vrše pritisak na mene. No, ja sam prije svega liječnica i članica te iste Hrvatske liječničke komore, 26 godina sam u tom sustavu i nepravdeno je i neprimjereno da se ovako selektivno odlučuje koga će se braniti, a koga se neće braniti – kazala je dr. Ivana Kovačić, ravnateljica karlovačke Opće bolnice na tiskovnoj prije no što su je svladale emocije.

Kroz suze se ispričala na tome, no, kako je rekla, užasno joj je teško i žao zbog nepravde i linča koju HUBOL provodi prema njoj, ali još joj je teže što i čitava Bolnica, jer ovaj linč, kaže I. Kovačić, narušava kako njeno, tako i dostojanstvo Bolnice, pacijenti vjerojatno sa strahom i zgražanjem čitaju sve lažne optužbe i opravdano se pitaju što se događa u Bolnici. Podsjetimo, HUBOL je izvijestio da je na temelju prijave devet liječnika Opće bolnice Karlovac pred sudom časti Hrvatske liječničke komore pokrenut postupak protiv ravnateljice zbog kršenja Kodeksa medicinske etike i deontologije.

-To me vrijeđa kao liječnicu i kao čovjeka. U javnosti mi se stalno nameće mobing prema kolegama. Ukoliko sam u nekoj komunikaciji neprimjereno reagirala ili nekoga nehotice povrijedila, ja se ispričavam, to mi nikada nije bila namjera. Nikada nitko meni nije rekao da odlazi iz bolnice zbog mene. Radim i dalje kao liječnik iako u manjem obimu; u ambulanti, radim gastroskopije, na odjelu sam, dežuram, a usto radim i ravnateljski posao i doista niti ne stignem raditi sve za što me se optužuje, posebno ne mobing. Moj je posao human i svima nastojim pomoći; kolegam, pacijentima i to me određuje. No, nekolicina kolega koji to žele prikazati u drugom svjetlu radi to iz vlastitih interesa. Evo o čemu je riječ; u jednoj službi kasni se na posao, ne dolazi se na sastanak, pacijenti se preko znanja šefa odjela stavljaju na operacijske protokole, a kada se taj isti pacijent trebao operirati na indikacijskom sastanku se operateri ne pojavljuju. I onda kada se dogode mnogostuki problemi to se objašnjava komplikacijama.

Kada šef službe traži moju pomoć, pokrećem legitimne postupke, no meni se to stavlja na teret. Podnose se kriva izvješća o radu pojedinih odjela, a kada prigovorim da nisam zadovoljna time kako se određeni odjel vodi, ja sam neprijatelj. Mladi kolega u dežurstvu sam u sali operira, dok stariji kolega koji mora biti uz njega u sali, spava. Iznose se informacije o pacijentima u javnost, iako svi imamo obvezu čuvati profesionalnu tajnu, o čemu se raspravlja na terasam kafića. To je sve neprofesionalno od kolega. Eto, to su stvari s kojima se susrećem, koje želim ispraviti. Žao mi je što to sve moram iznositi, ali to je istina, zbog toga se mene napada – kazala je ravnateljica Ivana Kovačić. Istaknula je kako bolnica tijekom cijelog razdoblja funkcionira stabilno, bez kaosa i poremećaja u radu, uz velik angažman većine zaposlenika koji svoj posao obavljaju savjesno, profesionalno i u interesu pacijenata.

- Priča se i o odlascima liječnika iz bolnice. Kadrovska služba je izvadila podatke i vidi se kretanje broja liječnika u bolnici kroz niz godina. Vidljivo je da doktora specijalista mi uvijek imamo poprilično. No, oscilacije se vide u liječnicima specijalizantima, odnosno liječnicima koji završe spacijalizacije kod nas. Tri su najčešće razloga zbog kojih liječnici odlaze; novim Pravilnikom o specijalističkom usavršavanju liječnika oni su, nakon specijalizacije slobodni na tržištu rada i mogu otići gdje žele, u drugi grad, državu, u privatni sektopr. Drugi je razlog bolja plaća, a treći razlog je mjesto stanovanja, povezan s prvim razlogom. No, sve je to po zakonu i nema veze sa mnom i mojim

upravljanjem bolnicom. Nemam saznanje da je itko iz Opće bolnice Karlovac otišao zbog mene kao ravnatelja. U bolnici nema nerada, iako ga neki žele prikazati, međuljudski odnosi u bolnici su jako dobri, najveći dio djelatnika pošteno i profesionalno radi svoj posao – kazala je I. Kovačić. Dodala je i da su liječnici kod kojih su utvrđeni propusti u radu kao liječnika prijavljeni Hrvatskoj liječničkoj komori, ali da je reakcija izostala, odnosno, nije bila u rangu reakcije i osude kakva je pokrenuta prema njoj kao ravnateljici.

- Prestrašno je kakav sam ja odgovor dobila od Hrvatske liječničke komore kada sam im ukazala na mito unutar bolnice. Rečeno mi je da to moram ja kao ravnatelj procesuirati, a to nije u mojoj nadležnosti - navodi ravnateljica. Dodaje da tužbi zbog mobinga protiv nje nema. Povjereniku za zaštitu radnika su stigle četiri prijave protiv nje, ali nije pokrenut niti jedan sudski postupak zbog mobinga, dodala je i rekla da je jedan postupak bio na sudu po drugoj optužbi protiv nje kao ravnateljice, no da je druga strana taj postupak izgubila.

Dražen Jurković, direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu kazao je da je ravnateljica karlovačke bolnice pod neugodnim pritiskom kojeg je profesionalno i ljudski teško izdržati. - Posao ravnatelja je da uspostavi red u bolničkom sustavu i vjerojatno je da će se u tom poslu nekome i zamjeriti, jer nije realno da će se svima svidjeti. Takav ravnatelj, koji se svima sviđa, nije dobar ravnatelj. Liječnici su, budimo iskreni, vrlo utjecajna interesna kasta i nije lako upravljati sustavom kojeg čine liječnici čiji rad morate kritizirati ukoliko za to ima potrebe.

Dakle, ravnateljica Kovačić je spomenula slučajeve iz svoje bolnice koji bi trebali biti predmet HLK, odnosno njihovog disciplinskog postupka, a nisu, a baš radi toga Krvatska liječnička komora postoji. I tu je problem. Liječnicima se ne smijš zamjeriti, jer onda se pojavljuju utjecajne liječničke udruge koje senzibiliziraju javnost i stvaraju atmosferu da je ravnatelj unaprijed kriv, a želi uspostaviti red unutar svoje zdravstvene ustanove I zamjerio se kolegama. To nije dobro, jer tako imamo nered u sustavu. To je ovaj karlovački slučaj. HLK ne može odlučivati o radu ravnatelja, o radno-pravnim sporovima, bez obzira koje struke bio. Hrvatska liječnička komora ima značajne javne ovlasti koji im je delegiralo Ministarstvo zdravstva, oni izdaju licence za rad liječnicima ili im ih oduzimaju, I zato ovaj postupak nije bezazlen.

I sam sam se kao ravnatelj bolnice, kao i aktulana ministrica tada kao ravnateljica bolnice, našao pred sudom časti HLK i oslobođeni smo optužbi. No, proces nije ugodan i nije lako niti danas ravnateljici Kovačić biti pred sudom časti Komore koja vam može uzeti licencu za rad jer ste se, po nečijem mišljenju, nekolegijalno ponašali prema nekom svom kolegi, a u želji da uvedete red u funkcioniranje bolničkog sustava – kazao je D. Jurković. Objasnio je da je još 2017. godine Ministarstvo zdravstva dalo naputak da se promijene akti HLK vezani uz kodsks medicinske etike i deontologije, odnosno da se ukloni dodatak u kojem se kaže da etičke obveze liječnika ne prestaju preuzimanjem drugih dužnosti koje nemaju veze s pacijentima.