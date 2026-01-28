VIDEO Ćorić je dokaz da je rezervat HDZ-ovih kadrova potpuno presušio

S mjesta ministra financija otišao je Marko Primorac, a u Vladu se vraća Tomislav Ćorić. Da je to logičan potez u Političkom intervjuu tjedna Večernji TV-a poručio je bivši potpredsjednik Vlade i bivši ministar gospodarstva Radimir Čačić koji je isto tako poručio i da je logično što je Primorac dobio potporu Vlade za odlazak na mjesto potpredsjednika Europske investicijske banke. Sasvim sigurno mu je to, kazao je, nagrada, ali i stepenica više s koje se, misli Čačić, uvijek može, nakon tri godine, vratiti u politiku. Za Ćorića koji bi sutra trebao biti potvrđen u Saboru i kojemu su financije četvrti ministarski resor Čačić je kazao kako njegov izbor pokazuje dosta toga. - Činjenica je da Ćorić poznaje sustav i rad Vlade. Došao je s fakulteta, ima neke kompetencije u tom smislu. Prošao je neke resore koji nisu bili jednostavni, naročito gospodarstvo koje je i opasno, posebno energetika. Tu su lobiji, tu su interesi, tu su afere-kazao je Čačić.

Podsjetio je da je Ćorić uspio preživjeti aferu Vjetroelektrane i da je tada otišao na funkciju viceguvernera HNB-a koja mu je odgovarala, koja je dobro plaćena. Zato ga je i iznenadilo, kaže, malo što je Ćorić prihvatio biti ministar financija. - Nisam imao osjećaj da je sklon nekoj vrsti fajta. Nije takav profil. On je bio čovjek koji je uspijevao naći kompromisna rješenja. Čak i kada je bio potpuno svjestan da je u pravu, bio se u stanju povući-kazao je Čačić. Očito je da je Plenković, nastavio je, svjestan njegovih dobrih stana, da svi napadi na njega nemaju temelja. Nema dileme i da je takav signal mogao dobiti od glavnog državnog odvjetnika. - Naravno da zna, kako ne bi znao. Plenković ima jasnu sliku da tu nema ništa. Morao je imati jer se inače ne bi u to upuštao. Tako da mislim da su napadi oporbe na Ćorića u tom smislu gubljenje vremena-uvjeren je Čačić.

Za sada bivšeg ministra financija Marka Primorca kazao je da je pokazao u radu neovisnost i da mu je interes hrvatskih građana bio ispred interesa lobija. Kao primjere naveo je izdavanje vrijednosnih papira građanima kojima im je dao prostor da ušteđevinu realiziraju uz kamatne stope bitno bolje nego su im nudile banke koje su ih, objektivno, kazao je, plačkale. - Primorac je tu ipak rekao dosta, ponudimo to građanima. To se moglo napraviti i prije petnaest godina, ali nije-kazao je Čačić koji smatra i da to što je to napravio upravo Primorac nije povezano s činjenicom da smo imali super izbornu godinu. Za potez povećanja dužnosničkih plaća i to za čak 80 posto Čačić je kazao kako je i to bila jasna poruka ministra Primorca, ali i da plaća ministra od četiri tisuće eura sigurno nije velika plaća.

- Pitanje je samo što taj ministra isporučuje za tu plaću. U tome je problem. Što se mene tiče mogli bi imati i dvaput veću plaća, ali da daju rezultat. Primorac je davao rezultat, gotovo nitko drugi u toj vladi ga nema-smatra Čačić. Na pitanje zašto nema šire rekonstrukcije Vlade Čačić kaže kako je razlog to što je rezervar kadrova potpuno presušio. - Pa povratak Ćorića je dokaz za to. To je rekao i sam Plenković-kazao je Čačić. Komentirao je i lijevu oporbu koja se trudi zbiti redove i ostaviti dojam da za svakog Plenkovićevog ministra imaju bolje rješenje. Čačić kaže kako je najsmješnije u cijeloj toj priči što je to sasvim sigurno i istina jer HDZ-ovi ministru su, tvrdi, toliko dokazano nesposobni. - Plenkovićev tim ne da nije jak. Sramotan je-rekao je Čačić i dodao kako niti jedan ozbiljan pomak ili veliki projekt nije napravljen. - Dobivamo europski novac i trošimo ga. U tom smislu su nam pomogli potresi jer su nam dali prostor da ga potrošimo. A i u tom slučaju smo ga potrošili skoro pola dajući ga Crkvi da ga brzo troši jer je mogla bez javnih natječaja graditi-kazao je Čačić.

To što dobivamo veliki europski novac, nastavio je, nema veze s Plenkovićem već s činjenicom da smo najsiromašniji u Europi, uz Bugare. Za informaciju da je na zadnjoj sjednici Predsjedništva Plenković HDZ-ovcima poručio da se trgnu jer da lijevi savez nije bezopasan Čačić kaže kako je premijeru sigurno stalo do toga da se HDZ-ovci trgnu. - Plenković je svjestan svega pa i unatoč tomu što se čovjeku, nakon deset godina na vlasti, kriteriji izgube, a slika postane malo mutna, više ružičasta nego bi trebala biti. Lijevi savez, kao ni HDZ, ne može dobiti većinu.

Prostor centra se uvijek kreće između 10 i 30 posto, a taj centar je Plenković, prvo preuzeo sebi, a zadnjih pola godine napravio obratan proces. Mislim da mu je jasno da je to bila ozbiljna greška-smatra Čačić. Zamjera mu što je dozvolio da se nacija podijeli i tamo gdje je inače jedinstvena, kroz sport. Hrvatsku u kojoj, kaže, sigurno više od pola ljudi smatra da je ustaštvo zličin, krv, ubistvo... svjesno gura u jednu stranu. - To tako nije bilo prije 10 ili 15 godina, nije bilo ni za vrijeme Tuđmana. Thompsonove pjesme meni, koji imam relativno primitivan glazbeni ukus, su sasvim ok, ali poruke su potpuno neprihvatljive. Navijam za Hrvatsku, ali mi se gadi da se za cijelu Hrvatsku odabire to nešto što ne bi trebalo biti prihvatljivo nikome-kazao je Čačić.

Uvjeren je da će se to obiti o glavu Plenkoviću i nada se, dodao je, da će lijevi savez biti u stanju od toga profitirati. Govorio je i o opciji da se predsjednik Zoran Milanović aktivira na parlamentarnim izborima. Njegovo uključenje, odnosno pokušaj uključenja, na prošle donio je SDP-u, kazao je Čačić, velike benefite, održao ga na životu, ali i dao lekciju Možemo da je bilo potpuno pogrešno što nisu na te izbore išli u savezu sa SDP-om. - Sad bi trebala biti poruka svima, ako ima i malo pameti, da se okupi što više građanskog centra-kazao je. Za odluke hoće li se Milanović uključivati u iduće parlamentarne izbore ima, dodao je, još dosta vremena. Njegov rezultat s predsjedničkih izbora dokaz je, kaže, da prostor postoji.

- Bazični politički nagon ove zemlje sigurno nije desnica ni čvrsta desnica. Dakle, postoji prostor. Dovoljno je gađenja, dovoljno je korupcije i dovoljno je nesposobnosti u ovih deset godina da potakne ljude u traženju promjene. Istina je da uvijek može gore, tu nema spora, ali od ove nesposobnosti koja je pokazana, teško može gore-kazao je Čačić. Ovisti će, nastavio je, o trenutku hoće li se Milanović uključiti ili ne, a ne isključuje i opciju da se uključi na način da podrži Sinišu Hajdaša Dončića.