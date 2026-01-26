Zadar će rušiti derutnu zgradu izgrađenu u obliku fašističkog znaka?

Hoće li se srušiti ili obnoviti stara zgrada kazališta lutaka u Zadru? O tome će Grad Zadar tek donijeti odluku nakon nedavne informacije da je statički nesigurna, a strah da se u Zadru ne dogodi scenarij Vjesnika u Zagrebu ili da netko strada istakao je na sjednici zadarskog gradskog vijeća gradonačelnik Šime Erlić. Raspravljalo se pri tom i osobi u teškom socijalnom stanju koja živi u njoj i kojoj će se pomoći, a i o sljedećoj namjeni zgrade ili prostora o čemu je govorio Enio Meštrović (Ričard.) No, uz to kao i pretpostavku da ce naposljetku ipak biti srušena jer je gradonačelnik Šime Erlić naveo kako zgrada zaklanja i zadarske bedeme pod zaštitom UNESCO-a, najzanimljivija je bila informacija da zgrada zapravo u tlocrtu ima fašistički oblik!?

Naime, to je na aktualnom satu naveo vijećnik i arhitekt Pero Marušić koji je podsjetio da je zgrada procijenjena kao derutna i opasna za korištenje još prije četvrt stoljeća kada se projektirala nova zgrada Kazališta lutaka. - Zgrada je primjer reprezentativne talijanske arhitekture racionalizma u Zadru između dva svjetska rata, ali zgrada u tlocrtu ima oblik "fascia" snopa pruća i sjekire - istaknuo je Marušić o zgradi uz ĐIL namijenjen za sjedište Gioventu Italiana del Littorio odnosno fašističkoj mladeži, a kako se i danas u izričaju naziva to područje, a čije porijeklo imena vjerojatno malo tko u Zadru uopće i zna.