Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 121
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ERLIĆ NE ŽELI SCENARIJ VJESNIKA

Zadar će rušiti derutnu zgradu izgrađenu u obliku fašističkog znaka?

Zadar: Stara zgrada Kazališta lutaka
Foto: Dino Stanin/PIXSELL
1/3
Autor
Frane Šarić
26.01.2026.
u 13:59

"Zgrada je primjer reprezentativne talijanske arhitekture racionalizma u Zadru između dva svjetska rata, ali zgrada u tlocrtu ima oblik "fascia" snopa pruća i sjekire", ustaknuo je arhitekt

Hoće li se srušiti ili obnoviti stara zgrada kazališta lutaka u Zadru? O tome će Grad Zadar tek donijeti odluku nakon nedavne informacije da je statički nesigurna, a strah da se u Zadru ne dogodi scenarij Vjesnika u Zagrebu ili da netko strada istakao je na sjednici zadarskog gradskog vijeća gradonačelnik Šime Erlić. Raspravljalo se pri tom i osobi u teškom socijalnom stanju koja živi u njoj i kojoj će se pomoći, a i o sljedećoj namjeni zgrade ili prostora o čemu je govorio Enio Meštrović (Ričard.) No, uz to kao i pretpostavku da ce naposljetku ipak biti srušena jer je gradonačelnik Šime Erlić naveo kako zgrada zaklanja i zadarske bedeme pod zaštitom UNESCO-a, najzanimljivija je bila informacija da zgrada zapravo u tlocrtu ima fašistički oblik!?

Naime, to je na aktualnom satu naveo vijećnik i arhitekt Pero Marušić koji je podsjetio da je zgrada procijenjena kao derutna i opasna za korištenje još prije četvrt stoljeća kada se projektirala nova zgrada Kazališta lutaka. - Zgrada je primjer reprezentativne talijanske arhitekture racionalizma u Zadru između dva svjetska rata, ali zgrada u tlocrtu ima oblik "fascia" snopa pruća i sjekire - istaknuo je Marušić o zgradi uz ĐIL namijenjen za sjedište Gioventu Italiana del Littorio odnosno fašističkoj mladeži, a kako se i danas u izričaju naziva to područje, a čije porijeklo imena vjerojatno malo tko u Zadru uopće i zna.

Ministar Primorac napušta Vladu! Ovo mu je novo radno mjesto
Ključne riječi
rušenje zgrade Šime Erlić Zadar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!