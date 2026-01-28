Naši Portali
INTERVJU: MIOMIR ŽUŽUL

Trump ima obrazac – krene maksimalistički, a onda se spušta na prihvatljive razine

Autor
Sandra Veljković
28.01.2026.
u 18:29

“Biti dobar sa SAD-om i biti lojalan član EU nisu suprotstavljene stvari, to je lažna dilema. Europska unija se povijesno ne bi mogla razviti bez američke uloge – od Marshallova plana, preko NATO-a, do stabilizacije kontinenta. EU je projekt koji treba podržavati”

Politika je jedno, a diplomacija drugo. Politika je glasna, pod reflektorima i često poruka vlastitim biračima, a diplomacija tiha, ali konstantna i važna. Ta distinkcija vrijedi i kod odnosa sa SAD-om, kad mnogi ne znaju "kako bi s Trumpom". O tome i o tome kako se Hrvatska pozicionira u ovim vremenima, nakon prve godine Trumpova mandata, govori nam Miomir Žužul, bivši ministar vanjskih poslova, nekadašnji veleposlanik u Sjedinjenim Američkim Državama, psiholog i dugogodišnji viši savjetnik za vanjsku politiku za međunarodne odvjetničke urede u SAD-u, gdje živi.

