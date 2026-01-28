Trump ima obrazac – krene maksimalistički, a onda se spušta na prihvatljive razine

Politika je jedno, a diplomacija drugo. Politika je glasna, pod reflektorima i često poruka vlastitim biračima, a diplomacija tiha, ali konstantna i važna. Ta distinkcija vrijedi i kod odnosa sa SAD-om, kad mnogi ne znaju "kako bi s Trumpom". O tome i o tome kako se Hrvatska pozicionira u ovim vremenima, nakon prve godine Trumpova mandata, govori nam Miomir Žužul, bivši ministar vanjskih poslova, nekadašnji veleposlanik u Sjedinjenim Američkim Državama, psiholog i dugogodišnji viši savjetnik za vanjsku politiku za međunarodne odvjetničke urede u SAD-u, gdje živi.