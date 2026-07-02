Predstojnik Milanovićevog ureda Orsat Miljenić gost je nove epizode podcasta Bobu bob!

Gost podcasta Bobu Bob! Večernji TV-a je predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić s kojim urednik Igor Bobić razgovora o najnovijoj krizi na relaciji Pantovčak - Banski dvori izazvanoj slanjem vojnika na mimohod u Pariz, odnosima predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića te planovima predsjednika Republike u ovom mandatu.

Zašto predsjednik Republike ne dopušta odlazak hrvatskih vojnika u Pariz? Je li izdavanjem takve zapovijedi generalu Tihomiru Kundidu prekršio Zakon o obrani? Što ako general Kundid ipak postupi po odluci ministra obrane za što mu je Vlada dala vremena do kraja tjedna? Što ako Vlada u suprotnom pokrene stegovni postupak protiv generala Kundida? Što je predsjednik Milanović mislio kada je rekao da će premijer i ministri biti ti koji će osjetiti posljedice, a ne general Kundid? Kakva će biti suradnja s Vladom nakon ovoga? Je li moguć dogovor o diplomaciji i imenovanju veleposlanika koji se činio blizu? Na koje teme i područja predsjednik Republike namjerava staviti naglasak u nastavku svog drugog mandata?

Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernji TV-a u petak, 03. srpnja u 20 h na platformama YouTube i Spotify te na društvenim mrežama Večernjeg lista.