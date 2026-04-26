Glavno pitanje dana: koliko su sigurni američki predsjednici?

Američki predsjednik neozlijeđen je i na sigurnom, dok je osumnjičeni napadač zadržan u pritvoru – najkraći je mogući rezime dramatičnog događaja u noći na nedjelju tijekom svečane večere s dopisnicima Bijele kuće, koju je naprasno prekinula pucnjava. Donald Trump i njegova supruga Melania Trump žurno su izvedeni sigurnim koridorom iz, prema svemu sudeći, ne tako sigurnog Hiltona, hotela u kojem je već jednom pucano u “srce američke države”: Na istom je mjestu, naime, 30. ožujka 1981. pokušan atentat na predsjednika Ronalda Reagana.

Negdašnji predsjednik tada je teško ozlijeđen: metak koji ga je pogodio odbio se od oklopljene predsjedničke limuzine, pogodio ga u prsa, slomio mu rebro i probio plućno krilo, no ovoga puta, 45 godina kasnije, vatra iz sačmarice dohvatila je “samo” agenta iz osiguranja. Dva sata nakon napada, Trump je novinarima u Bijeloj kući rekao da je policajca spasio njegov pancirni prsluk i da je u “dobrom stanju”. Osumnjičenik, kojeg je Trump opisao kao “bolesnu osobu”, uhićen je.

Nije imao pomagače

Kako su objavile američke vlasti na konferenciji za novinare, muškarac osumnjičen za pucnjavu na večeri dopisnika Bijele kuće tijekom današnjeg dana pojavit će se na saveznom sudu. Kaznene prijave protiv njega, prema riječima američkog državnog odvjetnika Todda Blanchea, uključivat će napad na saveznog službenika, upotrebu vatrenog oružja i pokušaj ubojstva saveznog službenika.

Cole Tomas Allen, 31-godišnjak iz predgrađa Los Angelesa, kako su ga identificirali mediji, radio je kao predavač i programer videoigara u Južnoj Kaliforniji, prema javnim podacima koje je prenio CNN. Prema njegovu LinkedIn profilu, Allen je 2017. diplomirao strojarstvo na Kalifornijskom tehnološkom institutu, a prošle godine je magistrirao računarstvo na Kalifornijskom državnom sveučilištu Dominguez Hills.

Kao student na Caltechu, 2017. godine pojavio se u lokalnim vijestima zbog razvoja prototipa kočnice za invalidska kolica. Prema evidenciji Savezne izborne komisije, Allen je u listopadu 2024. donirao 25 ​​dolara za predsjedničku kampanju Kamale Harris. Policija je naknadno objavila kako je napadač bio gost u hotelu u kojemu se održavala svečana večera.

Čini se da je bio “usamljeni” napadač, rekao je Jeff Carroll, privremeni načelnik policije Metropolitanske policijske uprave, te da je bio naoružan sačmaricom, pištoljem i više noževa kada je “napao kontrolnu točku američke tajne službe” u hotelu Washington Hilton. “U ovom trenutku nemamo razloga vjerovati da je itko drugi bio umiješan”, rekla je gradonačelnica Washingtona D.C. Muriel Bowser. Osumnjičenik je odveden “na procjenu” u lokalnu bolnicu, a prema posljednjim informacijama, s istražiteljima ne surađuje. Jedan od mnogih koji su javno komunicirali svoje zaprepaštenje događajem i izrazili olakšanje zbog relativno pozitivnog ishoda bio je i izraelski premijer Benjamin Netanyahu, blizak Trumpov saveznik, koji je u poruci na društvenoj mreži pohvalio američku tajnu službu za “brzu i odlučnu” reakciju. Na konferenciji za novinare u Bijeloj kući brzo nakon incidenta, i Trump je pohvalio one na prvoj liniji, uključujući tajnu službu.

Ipak, brojna pitanja se roje. Nakon dva prethodna pokušaja atentata na aktualnog američkog predsjednika, pucnjava u Hiltonu ponovno otvara pitanja o sigurnosti i rastućem političkom nasilju, što je tema koju je jučer među prvima apostrofirao utjecajni New York Times. Još jednom, naoružani napadač opasno se približio predsjedniku Trumpu. Stotinama agenata iz nekoliko federalnih agencija povjereno je osiguranje gala večere u washingtonskom hotelu Hilton, udaljenom samo 10 minuta od Bijele kuće, unatoč tome, osumnjičenik sa sačmaricom i drugim oružjem uspio je stići do prostora samo kat iznad plesne dvorane u Washingtonu gdje je večerala izvanredna koncentracija članova administracije, visokorangiranih zastupnika i poznatih osoba.

Uz Trumpa su bili potpredsjednik J. D. Vance, ministar vanjskih poslova Marco Rubio, šef Pentagona Pete Hegseth, državni odvjetnik Todd Blanche, ministar financija Scott Bessent, ministar unutarnjih poslova Doug Burgum i drugi vladini dužnosnici, mnogi i s vlastitim osiguranjem. Otprilike 2600 posjetitelja moralo je proći kroz detektore metala kako bi ušli u podrumsku plesnu dvoranu, ali trebali su samo pokazati kartu za ulazak u sam hotel, koji je također bio otvoren za goste. Budući da je ulaz u prostor bio okružen prosvjednicima protiv rata Trumpove administracije protiv Irana, posjetitelje gala večere se brzo propuštalo.

Prerano je reći je li bilo propusta ili loše komunikacije. Ipak, prošlo je manje od dvije godine od dva pokušaja atentata na Trumpa tijekom predsjedničke kampanje. Tog 13. srpnja 2024. postao je prvi sadašnji ili bivši američki predsjednik koji je bio meta još od 1981. nakon spomenutog atentata na Reagana 1981., kada je metak okrznuo Trumpovo uho tijekom govora u Butleru. Dvadesetogodišnji napadač uspio je ispaliti nekoliko hitaca prije nego što je Tajna služba uzvratila vatru i ubila ga. Zatim, 15. rujna 2024., muškarac naoružan puškom sakrio se u grmlju na golf-terenu Trump International u West Palm Beachu, spreman da otvori paljbu. Osumnjičeni, Ryan Routh, osuđen je za pokušaj atentata i osuđen na doživotni zatvor.

Ni demokrati nisu pošteđeni prijetnji. U Minnesoti su ubijeni demokratska zastupnica i njezin suprug; zapaljena je kuća guvernera Pennsylvanije Josha Shapira; muž bivše predsjednice Zastupničkog doma Nancy Pelosi napadnut je čekićem; zabilježena je i pucnjava u uredu kampanje Kamale Harris u Arizoni. Tu je i napad pristaša Trumpa na Kapitol 6. siječnja 2021., u kojem je ozlijeđeno oko 150 policajaca. Prijetnje članovima Kongresa iz obje stranke naglo su porasle. Trump je jučer priznao takvu atmosferu. “U svjetlu večerašnjih događaja, pozivam sve Amerikance da se ponovno obvežu rješavati nesuglasice mirnim putem”, rekao je.

“Meta su utjecajni ljudi”

Najnoviji incident sugerira dvije činjenice: da čak i najopsežniji nacionalni aparat osiguranja ima ranjive točke i da Donald Trump postaje jedan od najčešće ciljanih predsjednika u povijesti. Upitan zašto vjeruje da je tako često meta nasilja, Trump je rekao da je to zbog važnosti njegove predsjedničke uloge “Proučavao sam atentate i moram reći da su najutjecajniji ljudi oni koji najviše čine”, rekao je Trump, dodajući: “Ljudi koji imaju najveći utjecaj – oni su meta.”

Na brifingu u novinarskoj sobi nedugo nakon događaja, Trump je opisao washingtonski Hilton kao “ne osobito sigurnu zgradu” i argumentirao za prednosti izgradnje plesne dvorane u Bijeloj kući. “Zato moramo imati sve atribute onoga što planiramo u Bijeloj kući. Zapravo je to veća dvorana i puno je sigurnija.” Na kraju dramatičnog dana, najavio je da će novu večeru ponovno zakazati u sljedećih 30 dana.