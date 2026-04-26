VIDEO Oko njih kaos i pucnjava. On nastavlja jesti, ona 'zdipila' vino. Ovi prizori obišli su svijet

Društvenim mrežama širi se snimka nastala tijekom Večere dopisnika Bijele kuće u hotelu Washington Hilton u Washingtonu, koja je u kratkom roku prikupila milijune pregleda i izazvala burne reakcije korisnika. Video, koji je nastao tijekom prijenosa uživo, prikazuje trenutak kada su se u dvorani začuli pucnjevi. Dok dio uzvanika panično traži zaklon i slijedi upute osiguranja, jedan muškarac ostaje sjediti za stolom i nastavlja jesti kao da se ništa ne događa.

"Svuda kaos, a on mirno dovršava večeru", "Uvijek se u ovakvim situacijama nađe netko potpuno nonšalantan", "Ništa ga nije moglo spriječiti da dovrši večeru – čak ni pucnjava", samo su neki od komentara ispod videa koji je na platformi X pregledan više od pet milijuna puta.

Mnogi su istaknuli da je djelovao nevjerojatno smireno, kao da u potpunosti vjeruje sigurnosnim službama. U međuvremenu, pojavila se i druga snimka iz dvorane koja dodatno šokira javnost. Na njoj se vidi kako pojedini gosti, dok traje evakuacija i opća pomutnja, uzimaju boce vina sa stolova i odnose ih sa sobom.

Incident se dogodio tijekom tradicionalne Večere dopisnika Bijele kuće, na kojoj se okupljaju političari, novinari i brojne javne osobe. U trenutku pucnjave u dvorani se nalazilo oko 2600 uzvanika. Sigurnosne službe odmah su reagirale i evakuirale američkog predsjednika Donalda Trumpa, prvu damu Melaniju Trump i potpredsjednika J.D. Vancea. Nitko od njih nije ozlijeđen.

Osumnjičenik je identificiran kao 31-godišnji Cole Tomas Allen iz Kalifornije, a FBI je potvrdio da se nalazi u pritvoru. Istraga o motivu napada je u tijeku. Trump je kasnije izjavio da je u prvi mah pomislio kako je riječ o padu pladnja. "Čuo sam buku i mislio sam da je pao pladanj. Buka je bila prilično glasna. Dolazila je izdaleka. Uopće nije probio osiguranje", rekao je, pohvalivši reakciju sigurnosnih službi.