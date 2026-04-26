VIDEO Oko njih kaos i pucnjava. On nastavlja jesti, ona 'zdipila' vino. Ovi prizori obišli su svijet

Društvenim mrežama širi se snimka nastala tijekom Večere dopisnika Bijele kuće u hotelu Washington Hilton u Washingtonu, koja je u kratkom roku prikupila milijune pregleda i izazvala burne reakcije korisnika. Video, koji je nastao tijekom prijenosa uživo, prikazuje trenutak kada su se u dvorani začuli pucnjevi. Dok dio uzvanika panično traži zaklon i slijedi upute osiguranja, jedan muškarac ostaje sjediti za stolom i nastavlja jesti kao da se ništa ne događa.
"Svuda kaos, a on mirno dovršava večeru", "Uvijek se u ovakvim situacijama nađe netko potpuno nonšalantan", "Ništa ga nije moglo spriječiti da dovrši večeru – čak ni pucnjava", samo su neki od komentara ispod videa koji je na platformi X pregledan više od pet milijuna puta.
After shots were fired near the White House Correspondents’ Dinner, as security teams moved to evacuate and secure the venue, some attendees were seen grabbing bottles of wine. 🍷♬ original sound - ILTV news
Mnogi su istaknuli da je djelovao nevjerojatno smireno, kao da u potpunosti vjeruje sigurnosnim službama. U međuvremenu, pojavila se i druga snimka iz dvorane koja dodatno šokira javnost. Na njoj se vidi kako pojedini gosti, dok traje evakuacija i opća pomutnja, uzimaju boce vina sa stolova i odnose ih sa sobom.
Incident se dogodio tijekom tradicionalne Večere dopisnika Bijele kuće, na kojoj se okupljaju političari, novinari i brojne javne osobe. U trenutku pucnjave u dvorani se nalazilo oko 2600 uzvanika. Sigurnosne službe odmah su reagirale i evakuirale američkog predsjednika Donalda Trumpa, prvu damu Melaniju Trump i potpredsjednika J.D. Vancea. Nitko od njih nije ozlijeđen.
Osumnjičenik je identificiran kao 31-godišnji Cole Tomas Allen iz Kalifornije, a FBI je potvrdio da se nalazi u pritvoru. Istraga o motivu napada je u tijeku. Trump je kasnije izjavio da je u prvi mah pomislio kako je riječ o padu pladnja. "Čuo sam buku i mislio sam da je pao pladanj. Buka je bila prilično glasna. Dolazila je izdaleka. Uopće nije probio osiguranje", rekao je, pohvalivši reakciju sigurnosnih službi.FOTO Ovo su svi pokušaji atentata na Trumpa: Bilo je nasrtanja viličarom, otrovnih pisama, metka u uho...
"Režija" jeste, ali se još "proučava" čija...