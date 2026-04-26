Evo kamo je Trump odveden nakon dramatične evakuacije. Agenti su ga hitno izvukli iz dvorane

Pucnjevi koji su u subotu navečer odjeknuli iz stražnjeg dijela dvorane hotela Washington Hilton u Washingtonu prekinuli su svečanu večeru Udruge dopisnika Bijele kuće i izazvali paniku među uzvanicima. Američki predsjednik Donald Trump je sjedio u prednjem dijelu dvorane uz prvu damu Melaniju Trump te je u sekundi okružen agentima Tajne službe, dok su se ostali gosti u panici bacali pod stolove tražeći zaklon. Snimke s mjesta događaja pokazuju kako je predsjednik svega nekoliko trenutaka kasnije izveden iz dvorane, dok su u prostor upadali naoružani pripadnici osiguranja u taktičkoj opremi. U metežu koji je uslijedio, dok su ga agenti Tajne službe hitno izvodili iz dvorane, Trump je nakratko izgubio ravnotežu i pao prije nego što je sklonjen na sigurno.

Iako je, kako je kasnije rekao, želio ostati, agenti su ga prema protokolu odmah udaljili s mjesta događaja – najprije iz dvorane, zatim iz hotela, a potom prema sigurnom skloništu ispod Istočnog krila Bijele kuće. U takvim situacijama Tajna služba djeluje prema strogo definiranim pravilima. Primarni cilj je fizički zaštititi predsjednika i što brže ga evakuirati na sigurnu lokaciju. Agenti imaju ovlasti i fizički ga ukloniti s mjesta ako oklijeva, a konačnu odluku o evakuaciji donosi voditelj sigurnosnog tima. Svako predsjednikovo kretanje unaprijed je razrađeno, uključujući najmanje dvije osigurane rute za izlazak.

Ako se incident dogodi u Washingtonu, predsjednika se najčešće vodi u Presidential Emergency Operations Center (PEOC), visoko zaštićeni bunker ispod Istočnog krila Bijele kuće, iz kojeg je Trump i održao konferenciju za novinare nekoliko sati nakon incidenta. Podzemni prostori ispod Istočnog krila imaju dugu povijest. Još 1941. godine, nakon napada na Pearl Harbor, Franklin D. Roosevelt u tajnosti je naredio izgradnju skloništa od bombi, dok je javnosti predstavljeno da se gradi novo krilo Bijele kuće. S vremenom je taj prostor prerastao u suvremeni operativni centar za krizne situacije. Upravo je ondje potpredsjednik Dick Cheney potražio zaklon tijekom napada 11. rujna 2001. godine, piše The New York Times. Stari kompleks, međutim, godinama se smatrao zastarjelim, pa je njegovim rušenjem 2025. otvoren put za izgradnju novog, tehnološki naprednijeg centra.

Uz predsjednika je u svakom trenutku i posebno oklopljena limuzina Cadillac One, poznata kao "The Beast", koja u kriznim situacijama služi kao mobilni bunker, otporan na metke, eksplozije i kemijske napade. U slučaju ozbiljnije prijetnje, cilj je predsjednika što prije podići u zrak, jer se Air Force One smatra najsigurnijim zapovjednim mjestom. Za brzu evakuaciju s otvorenih prostora često se koristi i predsjednički helikopter Marine One, koji omogućuje prijevoz do najbliže vojne baze ili zrakoplova. Osim Bijele kuće, predsjednik ima na raspolaganju i druge sigurne lokacije. Među njima je i imanje Mar-a-Lago na Floridi, gdje se nalaze posebne sigurnosne zone i skloništa izgrađena još tijekom Hladnog rata. Tu je i Camp David u Marylandu, izolirano predsjedničko utočište pod snažnim osiguranjem, koje se desetljećima koristi za rad, odmor i diplomatske susrete. U kriznim situacijama, kao privremena sigurnosna točka može poslužiti i neka od američkih vojnih baza, prenosi Express.