VIDEO Pogledajte trenutak kada je izbila pucnjava: Ovako je Trump reagirao, brzo su ga odveli

Američki predsjednik Donald Trump, njegova supruga Melania Trump te niz drugih dužnosnika evakuirani su na sigurno s večere Udruge dopisnika Bijele kuće nakon što su na mjestu događaja odjeknuli pucnji. Američkog predsjednika i prvu damu izveli su agenti Tajne službe, a Trump je u metežu i pao. No, nekoliko ga je osoba već pridržavalo pa su svejedno brzo napustili dvoranu. Trump je rekao da je isprva mislio da je pucanj zvuk pada pladnja, dok mu je supruga potom rekla da zvuk djeluje “loše”.

Napadač, koji je navodno otvorio vatru u blizini ulaza u dvoranu, brzo je uhićen. On je identificiran kao 31-godišnji Cole Thomas Allen iz Torrancea u Kaliforniji, a smatra se da je bio gost hotela. Policija je priopćila da je napadač imao sačmaricu, pištolj i više noževa. Jedan policajac je pogođen, ali ga je spasio pancirni prsluk, rekao je Trump koji je napadača nazvao “usamljenim luđakom” dok se vraćao u Bijelu kuću. Osumnjičenik će se u ponedjeljak pojaviti pred saveznim sudom.

Pucnjava u Washingtonu: Trump žurno odveli na sigurno