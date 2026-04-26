PAO U METEŽU

VIDEO Pogledajte trenutak kada je izbila pucnjava: Ovako je Trump reagirao, brzo su ga odveli

Autor
Dora Taslak
26.04.2026.
u 08:18

Donald Trump rekao da je isprva mislio da je pucanj zvuk pada pladnja, dok mu je supruga Melania Trump potom rekla da zvuk djeluje “loše”

Američki predsjednik Donald Trump, njegova supruga Melania Trump te niz drugih dužnosnika evakuirani su na sigurno s večere Udruge dopisnika Bijele kuće nakon što su na mjestu događaja odjeknuli pucnji. Američkog predsjednika i prvu damu izveli su agenti Tajne službe, a Trump je u metežu i pao. No, nekoliko ga je osoba već pridržavalo pa su svejedno brzo napustili dvoranu. Trump je rekao da je isprva mislio da je pucanj zvuk pada pladnja, dok mu je supruga potom rekla da zvuk djeluje “loše”. 

Napadač, koji je navodno otvorio vatru u blizini ulaza u dvoranu, brzo je uhićen. On je identificiran kao 31-godišnji Cole Thomas Allen iz Torrancea u Kaliforniji, a smatra se da je bio gost hotela. Policija je priopćila da je napadač imao sačmaricu, pištolj i više noževa. Jedan policajac je pogođen, ali ga je spasio pancirni prsluk, rekao je Trump koji je napadača nazvao “usamljenim luđakom” dok se vraćao u Bijelu kuću. Osumnjičenik će se u ponedjeljak pojaviti pred saveznim sudom.

Pucnjava u Washingtonu: Trump žurno odveli na sigurno
FOTO Svi su pod stolovima. Melania potresena, pogledajte Trumpov izraz lica
napad SAD Melania Trump Donald Trump Pucnjava u Washingtonu

KU
Kujttim
08:33 26.04.2026.

Da ga netko želi likvidirati učinio bi to. Mislim da netko blizak Trumpu unosi pomutnju kod u njegov ionako oštećen mozak i ličnost. Sada će ga tajne službe, preko osobnog osiguranja, voditi kao što Cigo vodi mečku.

KU
Kujttim
08:29 26.04.2026.

Čudno je da netko sa sačmericom uopće može doći do dvorane gdje je predsjednik SAD-a. Jasna mi je logika kako je likvidiran Đinđić., No ovo je kao da dođeš u KD Lisinski sa sačmericom. Što radi osiguranje događaja, policija, tajne služne i osiguranje predsjednika. Ispada kao namješteno? Ima puno drugih i lakših situacija gdje mogu maknuti Trumpa. Recimo na golf igralištu, upotrebom drona.

TJ
Tale_jeee
08:27 26.04.2026.

Trump je hrabar Međutim guzonje oko njega bjeze glavom bez obzira.

