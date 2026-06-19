Moćno novo oružje SAD-a: U trenu prelazi s punjenja opreme na rušenje dronova

Američki znanstvenici uspješno su demonstrirali novu generaciju vojnog lasera koji može istodobno služiti za bežični prijenos energije i obranu od dronova. Riječ je o projektu koji bi u budućnosti mogao značajno promijeniti način opskrbe vojnika na bojištu te povećati njihove obrambene sposobnosti.

Demonstraciju je proveo Američki pomorski istraživački laboratorij ( NRL ) u suradnji s tvrtkom Boeing i Centrom za razvoj kopnenih vozila američke vojske. Tijekom testa laser postavljen na prikolici uspješno je slao energiju s vojnog vozila prema udaljenim prijemnicima preko aerodroma, a potom se bez zastoja prebacio na simulirano presretanje zračne prijetnje.

Znanstvenici ističu da je riječ o važnom koraku prema sustavima koji bi vojnicima omogućili opskrbu električnom energijom bez potrebe za gorivom i klasičnim generatorima. „Pokazali smo da isti laser može slati energiju na udaljenu lokaciju, a zatim odmah prijeći na obranu od dronova“, rekao je voditelj projekta Alex Grede.

Za razliku od ranijih eksperimenata provedenih u idealnim pustinjskim uvjetima, novo testiranje provedeno je u realnim vremenskim prilikama, uključujući snažan vjetar i snježne uvjete gotovo bez vidljivosti. Cilj je bio utvrditi kako se sustav ponaša u uvjetima s kakvima bi se vojnici mogli susresti na terenu.

Projekt posebno zanima američku vojsku jer bi mogao smanjiti potrebu za dopremom goriva na prve crte bojišta, što je često jedan od najvećih logističkih izazova tijekom vojnih operacija. Laser korišten u testiranju već se nalazi u uporabi američkog Marinskog korpusa za sustave usmjerene energije, a nova tehnologija sada mu dodaje mogućnost bežičnog prijenosa električne energije.

Sljedeća faza razvoja uključivat će dodatna testiranja s pripadnicima mornarice, vojske i marinaca kako bi se sustav prilagodio stvarnim potrebama na terenu. Američki istraživači vjeruju da bi ova tehnologija u budućnosti mogla postati važan dio modernog ratovanja, posebno u udaljenim i teško dostupnim područjima gdje je opskrba energijom ograničena.