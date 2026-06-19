Ministar Ružić otpisuje dugove za inkluzivni dodatak i vraća novac koji su korisnici do sada uplatili na ime povrata

Svim korisnicima Iinkluzivnog dodatka koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva otpisat će se postojeći dug te će im nadležni Područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac, objavili su iz Ministartsva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Cilj donošenja ove upute je svojevrsni „novi početak“ u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodataka.Prekinut će se tako stvaranje novih slučajeva dugovanja, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti i mogućnost planiranja, rješavaju se svi postojeći sporovi te odgovorno i na vrijeme donosi odluka o sprječavanju izvjesnih i nepotrebnih sudskih troškova.

Ministar Alen Ružić donio je uputu za postupanje pri donošenju rješenja o promjeni ili prestanku prava na inkluzivni dodatak. Uputama se uređuje postupanje nadležnog Zavoda u slučajevima kada se korisniku utvrđuje visina inkluzivnog dodatka u manjem ili većem iznosu od postojećeg priznatog prava. Obveza povrata neosnovano primljenih sredstava propisana je Zakonom o socijalnoj skrbi i Zakonom o inkluzivnom dodatku, no uputom se želi donijeti pravednije rješenje i izbjeći situacije u kojima najranjivije skupine društva naknadno vraćaju sredstva državi.

Novi pripadajući iznos inkluzivnog dodatka počet će se isplaćivati korisniku s prvim danom mjeseca u kojem se donosi novo rješenje, dok će se u prethodnom mjesecu isplatiti iznos ranije pripadajućeg prava. Ministar Alen Ružić konzultirao se Koalicijom udruga u zdravstvu i udrugom Nismo same, koje su mu pružile punu podršku, a novu uputu predstavio je i na Povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom.

Uputa za postupanje oko inkluzivnog dodatka je jedna od ukupno tri pravne upute koje je ministar Ružić donio otkako je u veljači preuzeo resor socijalne skrbi. Ranija se uputa odnosi na tumačenje definicije samca i upute koja se odnosi na isplatu redovitih novčanih naknada namijenjenih djeci i osobama s invaliditetom na tekući račun roditelja/skrbnika. Cilj svih uputa je promjena sustava da on bude pravedniji za sve korisnike, a ne rješavanje pojedinačnih slučajeva, a pokrenuta je i evaluacija Zakona o inkluzivnom dodatku kao podloga za široku javnu raspravu i pripremu što kvalitetnijih zakonskih izmjena i dopuna.