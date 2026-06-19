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NA STRATEŠKOJ LOKACIJI

Satelitske snimke otkrile širenje kompleksa kojima bi se mogao špijunirati SAD. Iza svega stoji Kina?

The Mexican Navy vessel Asian Katra carrying aid arrives in Havana
Foto: Norlys Perez/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
19.06.2026.
u 12:27

Nove aktivnosti u mogućim kineskim obavještajnim objektima na Kubi

Kuba je, zbog blizine Sjedinjenim Američkim Državama, desetljećima bila strateški vrijedna za prikupljanje obavještajnih podataka, a sada je Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS), američki think tank, utvrdio kako postoje nove aktivnosti u mogućim kineskim obavještajnim objektima na tom otoku. 

Godine 2024., CSIS je identificirao četiri lokacije koje bi mogle biti povezane s Kinom, a na kojima se nalazila oprema čija je potencijalna svrha prikupljanje obavještajnih podataka. Naknadna analiza dviju od tih lokacija, provedena 2025. godine, otkrila je značajne promjene na jednoj lokaciji, dok je rad na drugoj uglavnom stao. No, nove satelitske snimke pokazuju da se aktivnosti na objema lokacijama nastavljaju.

Na prostranom kompleksu u Bejucalu, prema nedavnim satelitskim snimkama, utvrđeno je kako je završen rad na novom velikom kružnom antenskom polju. Gradnja sada, ističe CSIS, izgleda završena i postrojenje je vrlo vjerojatno počelo s radom. S obzirom na lokaciju, sustav bi mogao poboljšati sposobnost Kube ili njezinih stranih partnera da prate osjetljive američke aktivnosti na Karibima i duž jugoistočne obale. Postrojenje u Bejucalu već se dugo povezuje s Kinom, no nema javno dostupnih dokaza koji potvrđuju njezino sudjelovanje. 

Što se tiče drugog postrojenja, koje se nalazi u El Salau, nove snimke pokazuju vrlo malo značajnijeg razvoja u odnosu na prošlu godinu. CSIS navodi kako nema postavljenih antena niti vidljivih promjena na okolnim zgradama koje bi ukazivale da je lokacija operativna, no čini se kako radovi polako napreduju. Primjerice, prilazna cesta koja je ranije vodila do rubnog dijela lokacije ponovno je asfaltirana i premještena prema središtu polja. Ako kompleks bude dovršen, CSIS napominje kako bi on pokrio dodatno područje te kako bi dvije lokacije zajedno poboljšale sposobnost triangulacije signala koji dolaze iz Srednje Amerike i zapadnog Atlantika.

Nastavak širenja ovih lokacija mogao bi dodatno zaoštriti napetosti između Kube i SAD-a, dok američki predsjednik Donald Trump posljednjih mjeseci već jače pritišće tamošnje čelnike. U naredbi iz svibnja kojom su uvedene nove sankcije kubanskoj vladi, Bijela kuća je istaknula i da se na otoku nalaze "objekti stranih protivnika" koji ciljaju osjetljive američke nacionalne sigurnosne podatke.
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Ključne riječi
Kina Kuba SAD

Komentara 3

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AL
alojzvodic
12:45 19.06.2026.

Lažne vijesti kao pokušaj pripreme za agresiju. Amerika je vojno propala zemlja koja u ovom trenutku još uvijek ima neke male šanse u ratu sa zemljom poput Kube. I to je sve.

DX
Dx
12:42 19.06.2026.

Svašta. Još budu smislili da su ogromni stambeni kompleksi veleposlanstava špijunski centri.

Avatar kozorog
kozorog
12:35 19.06.2026.

A amer u japanu, koreji, tajvanu, uzbekistanu, ima gomilu špijunskih kompleksa... to je u redu. u redu je da naše službe sve informacije daju amerima. u redu je da nas ameri prisluškuju. u redu je da koristimo za sve gotovo samo američke aplikacije, programe. kojima nas opet prate. ali je nedopustivo da to rade i kinezi. hej, na kubi da kinez ima neki 'mikrofon', to je pitanje nacionalne sigurnosti. za godinu-dvije problematično bude kinezima u pekingu postaviti satelitsku antenu...

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