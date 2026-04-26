FOTO Ovo su svi pokušaji atentata na Trumpa: Bilo je nasrtanja viličarom, otrovnih pisama, metka u uho...
Pucnjevi koji su u subotu navečer odjeknuli tijekom večere Udruge dopisnika Bijele kuće u Washingtonu ponovno su otvorili pitanje sigurnosti američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je u posljednjih nekoliko godina već bio meta niza ozbiljnih prijetnji i pokušaja atentata.
Incident se dogodio oko 20:30 sati po lokalnom vremenu u hotelu Washington Hilton, gdje je Trump trebao održati govor. U trenutku pucnjave u dvorani su se nalazili i potpredsjednik JD Vance, članovi kabineta te brojni zastupnici i uzvanici.
Agenti Tajne službe odmah su reagirali i evakuirali predsjednika, dok zasad nije potvrđeno je li upravo on bio meta napada.
"Ovo nije prvi put u posljednjih nekoliko godina da je naša republika napadnuta od strane potencijalnog atentatora", rekao je Trump novinarima nakon incidenta.
Subotnji događaj samo je najnoviji u nizu sigurnosnih prijetnji koje prate Trumpa još od njegove prve predsjedničke kampanje. Među njima su napadi na skupovima, pokušaji atentata povezani sa stranim akterima, ali i ozbiljni sigurnosni propusti, prenosi Axios.
Tijekom kampanje 2024. godine Trump je preživio dva pokušaja atentata. U Butleru u saveznoj državi Pennsylvaniji 20-godišnji napadač Thomas Matthew Crooks zapucao je iz puške, pri čemu je Trump ranjen u uho, jedan je sudionik skupa ubijen, a napadača su likvidirali snajperisti Tajne službe.
Drugi incident dogodio se u West Palm Beachu na Floridi, gdje je Ryan Wesley Routh uočen s puškom u blizini Trumpova golf-terena. Agent Tajne službe zapucao je prema njemu, nakon čega je pobjegao, ali je ubrzo uhićen i kasnije osuđen na doživotni zatvor.
U novijem razdoblju, 2024. godine, pakistanski državljanin osuđen je zbog organiziranja atentata po nalogu iranske Revolucionarne garde, dok je nekoliko mjeseci kasnije još jedan osumnjičenik priznao da je također dobio zadatak likvidacije Trumpa.
Unatoč svemu, Trump poručuje da ga prijetnje neće zaustaviti. "Nećemo dopustiti nikome da preuzme naše društvo. Nećemo otkazivati događaje jer to ne možemo učiniti", rekao je predsjednik, dajući do znanja da planira nastaviti s javnim nastupima unatoč sigurnosnim rizicima.