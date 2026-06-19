Izrael i Hezbolah dogovorili su prekid vatre od petka u 16 sati po lokalnom vremenu, rekao je za Reuters visoki američki dužnosnik, nakon što su se neprijateljstva među njima naglo pojačala tijekom noći. "Nakon razmjene vatre ranije danas, Izrael i Hezbolah sada su u primirju", naveo je.

Intenziviranje nasilja u Libanonu opteretilo je privremeni sporazum između SAD-a i Irana potpisan u srijedu o okončanju šireg rata na Bliskom istoku. Pripadnik Hezbolaha ranije je rekao Reutersu da je Iran obavijestio skupinu da se razgovori s Washingtonom ne mogu nastaviti bez provedbe sveobuhvatnog primirja. Naime, sporazum zahtijeva od SAD-a, Irana i njihovih saveznika da proglase trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontama, uključujući Libanon.

Tijekom noći, u izraelskim zračnim napadima u Libanonu poginulo je najmanje 18 ljudi, dok su četiri izraelska vojnika ubijena na jugu zemlje u jednom od najsmrtonosnijih napada Hezbolaha tijekom ovog rata, navodi Reuters.