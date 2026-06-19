Velika potraga u Njemačkoj: Beba nestala iz kolica, policija dignula helikopter i dronove

Policija od sinoć traga za nestalom tromjesečnom bebom Njemačkoj. Kako je glasnogovornik policije potvrdio za BILD, dječak je navodno otet iz kolica tijekom noći u Renningenu. - Dijete je kratko vrijeme ostavljeno bez nadzora. Nepoznata osoba ga je podigla iz kolica i odvela - rekao je glasnogovornik policije Steffen Grabenstein. Policija je obaviještena kasno u četvrtak navečer i od 23:30 sati traga za djetetom i njegovim osumnjičenim otmičarem u velikoj operaciji. - Nažalost, trenutno nemamo obećavajućih tragova. Potragu smo započeli na mjestu zločina. Naravno, dijete bi već moglo biti negdje sasvim drugdje - dodao je glasnogovornik policije.

Na parkiralištu supermarketa Rewe u ulici Weil der Städter Straße u Renningenu uspostavljeno je okupljalište za hitne službe. Na licu mjesta nalaze se policijske jedinice, timovi pasa za traganje i spašavanje iz cijelog Baden-Württemberga, lokalne podružnice Crvenog križa, Savezna agencija za tehničku pomoć (THW) i vatrogasne postrojbe. U potrazi za nestalom bebom sudjeluju i policijski helikopter i nekoliko dronova.