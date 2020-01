Glas koncila: Istina i pravda su pregaženi. Nogalo: Crkva je stala na stranu pravde

Ivan Miklenić, glavni urednik Glasa koncila, u svojoj je kolumni, komentirajući smjenu Bore Nogala, ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak, ustvrdio kako je u tom slučaju - pregažena istina i pravda.

- Ne može opstati država u kojoj je lažna optužba dovoljna za skidanje nečije glave, odnosno država u kojoj lažna optužba uživa snagu očite istine te se onda po njoj postupa ostavljajući zainteresiranu javnost u neznanju i zabludi, piše, između ostalog, Miklenić te dodaje:

- U slučaju Srebrnjak nije žrtva samo smijenjeni ravnatelj, nego je žrtva istina, koja je grubo pogažena, iznakažena i prognana, a u drugom koraku žrtva je i pravda. Koliko je malo važna istina očituje i činjenica da inspekcija Ministarstva zdravstva i HZZO-a nije deset dana objavila javnosti što je otkrila na Srebrnjaku.

Video - dr. Boro Nogalo o otkazu

Potporu iz crkvenih redova komentirao nam je sam Nogalo.

- Nije samo Glas koncila kao glasilo Kaptola, već su svi mediji i narod stali na stranu istine i pravde, a protiv korupcije i svega što se događa i oko moje smjene u Dječjoj bolnici Srebrnjak. Svi su se digli na određeni način, a naravno da je moralo reagirati i glasilo koje promiče moral, etiku, ljudskost te je protivno pohlepi, bezakonju, jednom riječju - divljem zapadu. Crkva je stala na stranu pravde. To je još jedan pozitivan dio mozaika, u odnosu na onaj negativan koji čine ljudi poput Borisa Labara i Joze Miličevića, predstavnika Grada u Upravnom vijeću bolnice koji su glasali za moju smjenu, a trebali bi biti moralne vertikale. Napravili su to što su napravili, a i dalje se događa silovanje zakona, ljudskosti i poštenja. Nema razgovora i argumenata sa strane grada i ministarstva, a narod je prepoznao da sam stao u poziciju borbe za one najugroženije, a to su djeca - kaže Nogalo i dodaje:

- Ovdje je najprije riječ o djeci, znamo koliko se borimo s problemom nataliteta, a onda se ovakve stvari događaju u jednoj dječjoj bolnici. Polučili smo mnogo uspjeha, stekli smo velik ugled, referentnog centra, akreditirane bolnice, a između ostalog, naša bolnica povukla je najviše novca iz EU fondova.

Nogalo je komentirao i činjenicu da nalaz inspekcije ne izlazi u javnost. Podsjetimo, RTL je u subotu objavio da je inspekcija utvrdila da nije bilo nadriliječništva u bolnici, a za što su iz grada Zagreba optuživali smijenjenog Nogala.

- Riječ je o udruživanju radi počinjenja nečeg, a znamo da je velik ulog vezan uz bolnicu Srebrnjak, od projekta, Brestovca, zemljišta... Što se drugo može zaključiti ako ministarstvo službeno ne želi objaviti dokument koji donosi istinu, a ekipa koja predstavlja grad smjenjuje mene na temelju lažnih optužbi. I ako se zna da jedino što nije bilo u redu je zapravo Upravno vijeće bolnice koje nije konstituirano po zakonu jer je trebalo imati sedam članova te nije donijelo statut.

Video - Konferencija za medije zaposlenika Srebrnjaka

Osvrnuo se i na izjave ministra Milana Kujundžića koji je, iako ga je prethodno podržao, kazao da je Centar za translacijsku medicinu u maloj bolnici promašen projekt te da je intervenirao u Europskoj komisiji da preusmjere odobrenih 60 milijuna eura.

- Prema toj logici Hrvatska nikad ne bi igrala u finalu Svjetskog nogometnog prvenstva već bi tamo bile Kina, Indija ili Pakistan. Prema tome Hrvatska nikad ne bi bila država jer je poput predgrađa Londona... Za svijet i Europu ne postoje veliki i mali već kompetencije i produkcija. A tako je i Svjetska banka procijenila da je naša znanstvena produkcija na razini ukupne produkcije četiri sveučilišta. Svi naši uspjesi su prepoznati, a tako i da mi Hrvatskoj, ali i Europi možemo donijeti nešto novo kad je riječ o alergologiji, imunologiji, pulmologiji... A to što naš ministar ne cijeni nekoga tko je uspio u međunarodnim okvirima dovoljno govori o njemu kao humanisti, znanstveniku i političaru - kaže Nogalo i dodaje:

- Preusmjeravanje 60 milijuna eura na nešto drugo je zapravo krađa novca koji je netko drugi zaslužio. Riječ je o krađi ideje, intelektualnog vlasništva te koncepta. To je vlasništvo Dječje bolnice Srebrnjak, a ne ministra koji je u prolazu.

Kad je riječ o projektu bolnice u Blatu, Nogalo kaže da se on treba realizirati, ali na način kako je to bilo sa Srebrnjakom.

- Potrošene su milijarde za Blato, a nije bilo koristi od toga. Dakle, treba povući sredstva iz EU fondova dok Kujundžić ide linijom manjeg otpora te tvrdi da bi trebalo graditi državnim novcem.

Zaključio je kako vjeruje u institucije i pravosuđe, ali da neće nikoga moliti za pomoć - niti premijera niti zagrebačkog gradonačelnika.

- Vjerujem da će pronaći način da spriječe destabilizaciju, devastaciju i dezintegraciju bolnice Srebrnjak.