Pet vrućih problema ministra Kujundžića: Afere u kojima se iza brda valja novac

Iznenadna smjena dr. Bore Nogala i prosvjed liječnika bolnice na zagrebačkom Srebrnjaku, presuda za prekovremene sate liječnicima koji znače novih 1,5 milijardi kuna duga u zdravstvu, fizički obračun u bolnici u Vinogradskoj pa kadroviranje po upravnim vijećima bolnica, među kojima i u onom spomenute bolnice – nezahvalan je kraj prošle i početak nove godine za zdravstvo i njegova ministra. Premda je sasvim prirodno za nered u kući kriviti glavu kuće, ministru zdravstva ne može se “prišiti” sve. Barem ne isključivu odgovornost jer kao nijedan prije njega, tako ni aktualni ministar zdravstva ne funkcionira samostalno. To se posebice odnosi na probleme i/ili afere u kojima se iza brda valja novac i/ili stranka. A u zdravstvu je, ruku na srce, prilično i jednog i drugog, i politike i novca.

1. Srebrnjak i smjena dr. Bore Nogala

Dr. Boro Nogalo preko noći je maknut s čela bolnice Srebrnjak. Kroz suze i ljudski potresen, u afektu je dr. Nogalo otkrio motiv zašto ga se smjenjuje. Njegovi kolege i ljudi kojima je do jučer bio šef bezrezervno su stali uz njega. No, odluka Grada Zagreba bila je takva da su od Srebrnjaka umjesto uspješne bolnice koja je dobila europske milijune učinili “bolnicu afera”. Logično je tada pitati se što o svemu misli ministar zdravstva, no činjenica je kako je riječ o gradskoj bolnici i da tu zadnju riječ ima zagrebačka uprava, odnosno Milan Bandić. Ono što je mogao i morao napraviti Kujundžić učinio je slanjem inspekcije s obzirom na mnoštvo nebuloznih optužbi kojima se pokušala objasniti smjena dr. Nogala. A taj nalaz iz Ministarstva zdravstva demantirao je argumente koje su iznosili iz Zagreba, ali je Kujundžićev krimen što taj nalaz nije učinio javnim. Je li to ministarska ili politička odluka, ostaje na osobnu procjenu svakomu. No, time bi, barem u javnosti, cijela ova afera dobila neku drugu notu i smjer. A ovako će, kako to kod nas obično biva, novi detalj iz dana u dan, raznorazni pravilnici, vijeća itd. cijelu priču eutanazirati.

2. Tučnjava Vinogradskoj bolnici i smjene

Svađa i fizički obračun zaposlenica KBC-a Sestre milosrdnice naoko je nebulozan krimen koji, međutim, Kujundžiću “visi nad glavom”. Uza sve već dosad izrečeno i napisano o toj aferi, ne smije se ignorirati činjenica da je ovaj okršaj promptno izašao u javnost kao ni da su glavni uključeni članovi vladajuće stranke. Upućenima je odavno poznata nesnošljivost na relaciji ravnatelja Vinogradske prof. dr. sc. Marija Zovaka i njegove zamjenice prof. dr. sc. Dijane Zadravec – oboje su ih u kuloarima stavljali na ministarsku funkciju. Priča je to evidentno puno šira jer bi u suprotnom bio pravi apsurd da se bolničkim obračunom bavi ministar zdravstva. Smjene u upravnim vijećima koje su uslijedile Kujundžić je argumentirao kao davno predložene Vladi te nazvao koincidencijom smjenu s točkom dnevnog reda o otkazu prof. Zadravec. I da tomu nije tako, ta točka ostaje na dnevnom redu, a nasilje ionako nitko ne može upakirati tako da bude prihvatljivo.

3. Nedostatak liječnika

Službeni podaci demantiraju kroničan nedostatak liječnika u Hrvatskoj i statistika nas svrstava u europski prosjek. Broj zaposlenih u zdravstvu rastao je posljednjih godina, a do kadrovskog kolapsa s obzirom na podatke ne bi trebalo doći ni odlaskom generacije koja se sprema u mirovinu. Rupe u sustavu u smislu nepokrivenosti pojedinim specijalistima u pojedinim dijelovima zemlje nisu nastale s Kujundžićem niti će s njim i nestati.

Lokalne su uprave oduvijek bile pasivne u osiguravanju medicinskog kadra iako na papiru slove kao vlasnici upravljači svojih bolnica.

S druge strane tu su i karijerne mogućnosti za liječnike koje su sigurno atraktivnije u većim sredinama koje sami biraju.

4. Gradnja bolnice u Blatu ili ulaganje u ruševine

Revitalizacija Blata i gradnja središnje nacionalne bolnice u Hrvatskoj dugogodišnja je ideja koju su šutale tolike vlasti i uvijek ostavljale tek na ideji. Kujundžić je okupio struku i liječnike, koji su “nacrtali” što sve središnja bolnica mora imati te je procedura započela. Proceduru koja predugo traje, ali u kojoj se od svih koji su se “bavili Blatom” otišlo najdalje. Zaboravili su se pokušaji ranijih vlasti i plaćanje kojekakvih studija uime gradnje nove dječje bolnice koja tada nije zaživjela na papiru.

5. Presuda za prekovremene sate liječnicima

Procjenjuje se da bi ukupan dug liječnicima zbog pogrešno obračunanih prekovremenih sati koji bolnice trebaju isplatiti s kamatama mogao biti oko 1,5 milijardi kuna. Dug će liječnicima, kako je najavio ministar Kujundžić, biti isplaćen u nekoliko mjesečnih rata. Vrhovni je sud presudio da zdravstveni radnici koji imaju pravo na uvećanje plaća za posebne uvjete rada i pravo na uvećanje plaća za iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi imaju pravo na uvećanje plaća i za prekovremeni rad.