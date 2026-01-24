NATO planira značajno povećati zalihe oružja i streljiva duž svog istočnog krila i uspostaviti novu obrambenu zonu korištenjem robotske i automatizirane tehnologije, prema riječima visokog časnika NATO-a. Te su mjere usmjerene na jačanje odvraćanja od Rusije, rekao je brigadni general Thomas Löwin za njemački list Die Welt.
Prema novom višeslojnom obrambenom konceptu, NATO bi nastojao usporiti ili zaustaviti napadača u ranoj fazi koristeći visokotehnološke sustave. Duž granica saveza s Rusijom i Bjelorusijom stvorit će se zona koja bi se uvelike oslanjala na nadzor, kao i na daljinski upravljane ili poluautomatske sustave, koje bi protivnik prvo morao neutralizirati prije nego što bi dalje napredovao.
Löwin, zamjenik načelnika stožera za operacije u kopnenom zapovjedništvu NATO-a u Izmiru, rekao je novinama da će se nadzor duž istočnog boka oslanjati na sustave koji prikupljaju podatke na tlu, u zraku, u svemiru i u digitalnoj domeni.
Informacije bi bile dostupne saveznicima NATO-a u stvarnom vremenu, rekao je. Mogli bi se koristiti fiksni i mobilni sustavi poput radara, akustičnih i optičkih senzora, uz podatke sa satelita, dronova i izviđačkih zrakoplova.
Neposredno uz granice, NATO planira uspostaviti ono što je Lowin opisao kao "vruću zonu", osmišljenu za rano zaustavljanje ili usporavanje napadača. Područje bi moglo uključivati naoružane dronove, poluautonomna borbena vozila, robotske sustave i automatizirane sposobnosti protuzračne obrane. Lowin je, međutim, naglasio da će odluke o upotrebi sile uvijek ostati u ljudskim rukama, u skladu s pravilima angažmana i etičkim standardima.
NATO u ulozi JNA. Ako još uvijek niste pronašli ono što ste desetljećima tvrdili da postoji, za što se izdvajalo, razmislite o svojim jadnim građanima. Nemojte ih dovoditi u nevolju da ne znaju trebaju li sažalijevati vas ili sebe.