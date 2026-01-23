Što je Donbas, komad ukrajinske zemlje koji Putin toliko želi?

Sjedinjene Države, Rusija i Ukrajina rijetko se oko ičega slažu. No, dok se njihova izaslanstva sastaju u Abu Dhabiju na prvom trilateralnom sastanku otkako je Rusija pokrenula svoju potpunu invaziju na Ukrajinu, čini se da su tri strane došle do istog zaključka: Samo jedno pitanje preostaje riješiti. To pitanje je teritorij, odnosno istočna ukrajinska regija poznata kao Donbas. I na temelju njihovih komentara na sastanku, malo je vjerojatno da će biti riješeno. "Sve se radi o istočnom dijelu naše zemlje, sve se radi o zemlji“, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, ukazujući na dugogodišnji, i prethodno odbijeni zahtjev Rusije da se Kijev odrekne dijelova Donbasa koje još uvijek kontrolira. Dok je američki predsjednik Donald Trump hvalio da je dogovor blizu postizanja, Zelenski je u četvrtak ponovio da Ukrajina nije spremna predati dijelove svog teritorija Rusiji. Govoreći nakon sastanka s Trumpovim posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom u četvrtak, pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov jasno je dao do znanja da ni Rusija nije spremna na kompromis. Upozorio je da neće biti dugoročnog rješenja „bez rješavanja teritorijalnog pitanja“, ponavljajući prijetnju da će Rusija nastaviti ostvarivati ​​svoje ciljeve „na bojnom polju“ dok se ne postigne sporazum.

Zajedno poznate kao Donbas, dvije istočnoukrajinske regije bogate ugljenom, Donjeck i Luhansk, nekada su bile industrijsko središte Ukrajine. Regija, velesila u proizvodnji čelika, dobro je povezana s Azovskim morem rijekama i umjetnim kanalima. Poznata je i po plodnom poljoprivrednom tlu i bogatim mineralnim nalazištima. Ruski predsjednik Vladimir Putin nije skrivao činjenicu da ne vjeruje da Ukrajina ima pravo postojati kao neovisna država odbacujući suverenitet koji je stekla 1991. godine nakon raspada Sovjetskog Saveza. Tvrdio je da su Ukrajina i Ukrajinci dio veće „povijesne Rusije“ te je više puta bez ikakvih dokaza optužio Kijev za provođenje „genocida“ nad ruskim govornicima u Ukrajini.Donbas je povijesno bio naj"ruskiji" dio Ukrajine, sa značajnim ruskogovornim stanovništvom koje je tamo živjelo.

Upravo je u Donbasu 2014. godine započela Putinova misija destabilizacije i osvajanja Ukrajine. Rusija je 2014. godine ilegalno anektirala južni ukrajinski poluotok Krim, nakon tajne vojne operacije koju su vodili visoko obučeni ruski vojnici koji nisu nosili nikakve oznake. Istodobno, Rusija je počela podržavati i opskrbljivati ​​proruske separatiste u Donbasu, pomažući im da preuzmu kontrolu nad dijelovima Luganska i Donjecka, uključujući njihove regionalne prijestolnice, od tada slabo pripremljene i slabo motivirane ukrajinske vojske.Rusija dugo tvrdi da tamo nema vojnika na terenu, ali američki, NATO i ukrajinski dužnosnici kažu da je ruska vlada opskrbljivala separatiste, pružala im savjetodavnu podršku i obavještajne podatke te u njihove redove uključivala vlastite časnike. U jednom posebno strašnom incidentu, separatisti su upotrijebili ruski raketni sustav zemlja-zrak Buk iz sovjetskog doba kako bi oborili civilni let MH17, ubivši 298 ljudi. Moskva je više puta negirala odgovornost, ali nizozemski sud je proglasio dvojicu Rusa i jednog ukrajinskog separatista krivima za masovno ubojstvo zbog njihove umiješanosti u uništenje MH17.

Gotovo osam godina tinjao je rat niskog intenziteta duž fronta u Donbasu, u kojem je, prema ukrajinskim podacima, poginulo oko 14.000 ljudi. Zatim je, u veljači 2022., Putin najavio da će Rusija priznati takozvanu Donjecku Narodnu Republiku (DNR) i Lugansku Narodnu Republiku (LNR) kao neovisne države. Tri dana kasnije, pokrenuo je potpunu invaziju na Ukrajinu.

Putin je proveo gotovo 12 godina pokušavajući preuzeti kontrolu nad Donbasom vojnim sredstvima. No, iako ruska vojska znatno nadmašuje Ukrajince u broju vojnika i naoružanju, Moskva do sada nije uspjela zauzeti cijelu regiju. Dok ruske trupe kontroliraju gotovo cijelu Luhansku regiju, uspjele su zauzeti samo 70% Donjecka, unatoč ulaganju ogromnih resursa u borbu. Preostali dio Donjecka Rusija je odlučna da Ukrajina preda.

Otprilike dvije trećine te teritorije kontrolira Ukrajina, dok je jedna trećina ničija zemlja gdje se borbe nastavljaju. Putin i njegovi pomoćnici više su puta prijetili da će silom zauzeti teritorij ako ga Kijev ne preda. No, napredak duž prve crte bio je vrlo spor i skup. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte prošli je tjedan rekao da se procjenjuje da se svakog mjeseca ubija 20.000 do 25.000 ruskih vojnika. Rusija ne otkriva broj žrtava. Institut za proučavanje rata, američki istraživač sukoba, procjenjuje da bi Rusiji, uz trenutni tempo napretka, trebalo još godinu i pol da preuzme preostale dijelove Donbasa pod kontrolom Kijeva.

Zelenski je više puta naglasio da se o trajnim teritorijalnim ustupcima ne može pregovarati. Čak i ako bi Ukrajinci glasali za odricanje od svoje zemlje - što vjerojatno neće učiniti, prema anketama javnog mnijenja - sporazum bi i dalje bio ilegalan prema međunarodnom pravu, koje zabranjuje upotrebu sile za osvajanje teritorija druge države. Umjesto toga, Kijev, uz podršku Europljana, naznačio je da bi bio spreman priznati trenutnu stvarnost na terenu u potencijalnom sporazumu o prekidu vatre kako bi se zaustavilo ubijanje. To bi vjerojatno značilo zamrzavanje sukoba duž postojećih linija fronta i u biti odustajanje od pokušaja povratka svoje teritorije dok je na snazi ​​primirje. No gubitak ostatka Donbasa učinio bi Ukrajinu i mnogo ranjivijom na bilo kakvu buduću rusku agresiju. Područje sadrži "pojas utvrda" industrijskih gradova, željeznica i cesta koje čine okosnicu ukrajinske obrane i opskrbljuju frontovnu crtu. Kijev je godinama utvrđivao ovo područje, a njegov gubitak bi ostavio ostatak istočne Ukrajine potpuno otvorenim.

Detalji najnovijeg prijedloga nisu javno objavljeni, a Zelenski je rekao da bi sastanak u Abu Dhabiju mogao pružiti "varijante". No ukrajinski čelnik je u prosincu rekao da je jedan od prijedloga koje su iznijele SAD stvaranje "slobodne ekonomske zone" u dijelovima regije Donbas koji su još uvijek pod kontrolom Ukrajine. Rekao je da bi prijedlog uključivao povlačenje Ukrajine s tih područja u zamjenu za sigurnosna jamstva. SAD nisu otkrile nikakve detalje o prijedlogu, a nije jasno ni hoće li ga Rusija prihvatiti – Ušakovljeve riječi o teritoriju uoči sastanka u Abu Dhabiju nisu ukazivale na spremnost na kompromis, piše CNN.