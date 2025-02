FOTO/VIDEO Talijanski div se probudio: Erupcija Etne vidi se kometrima daleko

Etna je ponovno eruptirala. Najnovija erupcija je započela prije pet dana, izbacujući oblak pepela i lave vidljiv kilometrima daleko, prenosi Euronews. Naime, erupcija dolazi iz jugoistočnog kratera Bocca Nuova, što u prijevodu znači "nova usta" te iz kratera izlazi rijeka lave duga tri kilometra.

Mount Etna in Sicily (Italy) is active again



Nothing is more beautiful and, unfortunately, sometimes more brutally destructive than nature.



Surreal video of Skiers ⛷ ride on fresh snow on Mount Etna, whose slopes are covered in lava.#Beauty of #Nature ❤️❤️❤️#Volcano #Etna… pic.twitter.com/9r6x7hj0PV