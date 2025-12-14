Može li slučaj Epstein potopiti Trumpa? Ankete otkrile šokantnu stvarnost

Petak je donio novi val informacija iz dosjea Jeffreyja Epsteina, ovoga puta u obliku fotografija koje su demokrati u Zastupničkom domu objavili iz Epsteinove ostavštine. Na slikama se nalaze Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon i Richard Branson, odabrani iz desetaka tisuća fotografija. Iako veze ovih moćnika s Epsteinom nisu novost, a nitko od njih nije optužen za nedolično ponašanje, objava dolazi u osjetljivom trenutku, tjedan dana prije roka do kojeg Ministarstvo pravosuđa mora Kongresu predati dodatne dokumente. Fotografije, same po sebi, ne otkrivaju mnogo. No, istog jutra, rezultati anketa ukazali su na dublji problem za Trumpa. Istraživanje Reutersa i Ipsosa pokazalo je da samo 18% Amerikanaca vjeruje da je "donekle" ili "vrlo" vjerojatno da Trump nije znao za Epsteinove navodne zločine prije nego što su postali javni. Nasuprot tome, 60% smatra da je "ne previše" ili "nimalo" vjerojatno da nije bio svjestan, što je omjer 3 prema 1 u korist uvjerenja da je Trump nešto znao. Čak i među republikancima, 39% vjeruje da je Trump bio upoznat s Epsteinovim djelima, dok samo 34% smatra suprotno. Još ranije, anketa Yahoo News/YouGov iz srpnja otkrila je da 48% Amerikanaca vjeruje da je Trump znao za Epsteinove zločine, dok samo 24% sumnja u to. Značajno je da čak ni republikanci nisu jedinstveni u obrani Trumpa – samo 55% njih odbacilo je tvrdnju da je bio upleten, dok je 13% smatralo da je počinio zločine s Epsteinom, a trećina ostala neutralna, stoji u analizi CNN-a.

Ove brojke ukazuju na šokantnu stvarnost. Tri četvrtine Amerikanaca otvoreno je za mogućnost da je Trump znao za zloglasnog seksualnog prijestupnika ili čak sudjelovao u njegovim zločinima. Ova percepcija mogla bi se pokazati politički štetnom, posebno ako predstojeći dokumenti nastave spominjati Trumpa ili uključivati njegove fotografije, kao što su to činili dosadašnji materijali.

Bijela kuća odbacila je objavljene fotografije i e-poruke kao "demokratsku prijevaru", tvrdeći da "apsolutno ništa ne dokazuju" osim Trumpove nevinosti. Administracija je dodala da je učinila više za Epsteinove žrtve nego što su demokrati ikada učinili. No, javno mnijenje sugerira da Trumpovo ponašanje, uključujući obmanjujuće izjave o njegovom odnosu s Epsteinom i sporo otkrivanje informacija o Ghislaine Maxwell, hrani sumnje.

Epsteinovi e-mailovi, objavljeni prošlog mjeseca, dodatno kompliciraju situaciju. U jednom od njih iz 2019., Epstein je tvrdio da je Trump "naravno znao za djevojke", referirajući se na Maxwellovo regrutiranje. U drugom, iz 2011., nazvao je Trumpa "psom koji nije lajao", sugerirajući da je znao za prisutnost Virginije Giuffre u Trumpovoj kući. Iako ovi e-mailovi ne dokazuju krivnju, oni jačaju dojam da Trump možda nešto skriva.

Ankete također odražavaju šire nepovjerenje prema moćnim figurama. Mnogi Amerikanci skloni su vjerovati da su elita sklona kriminalu, što je vidljivo i u ranijim istraživanjima. Primjerice, tijekom kampanje 2024., 54% birača reklo je da vjeruje da je Trump počinio "ozbiljne savezne zločine", dok je 2019., usred skandala s Ukrajinom, 63% smatralo da je "vjerojatno" činio nezakonite stvari. S obzirom na rok za objavu dokumenata sljedećeg petka, ova dinamika predstavlja stvarnu političku opasnost za Trumpa. Čak i bez čvrstih dokaza, stalno spominjanje njegovog imena u vezi s Epsteinom moglo bi dodatno naštetiti njegovom imidžu.