FOTO/VIDEO Na Pagu skinuli zvono od 200 kilograma. Osim potresa prijetilo je još nešto

HGSS i javna vatrogasna postrojba u srijedu od 11 do 13.30 sati skidali su 200 kilograma teško zvono sa zvonika starog 800 godina koji se uslijed starosti i ranijeg popuštanja konstrukcije nakosilo, ali i zbog potresa koji je dodatno pomaknuo konstrukciju zvonika i predstavljao ogromnu opasnost za stanovnike Paga.

- Završili smo akciju micanja zvona oko 13.30 sati. Zvono je već prije izgubilo težište zbog šina koje su popustile, a potres je to malo nagnuo, no je li to više od 5-6 centimetara tko tko može znati. Sad u petak i subotu zove buru i mi nakon ovoga nismo mogli čekati. U akciji uklanjanja zvona sudjelovao je HGSS-a, dizalica iz Novalje i skinuto je zvono od 200 kilograma koje predstavljalo opasnost jer je konstrukcija propala - rekao je za Večernji list Karlo Bukša iz paškog JVP-a.