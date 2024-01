FOTO Jaka bura u Sloveniji prevrtala vozila: Na boku završio i kamion Hrvata (23)

Jaka bura s udarima i do 100 km/h izazvala je kaos na nekim prometnicama u Sloveniji, a na cesti između Manče i Vipave čak se i prevrnulo nekoliko kamiona. Kako prenosi 24ur, tunel Tabor povremeno se zatvara, što je također dovelo do većih gužvi na graničnim prijelazima do Italije.

Iako je u Sloveniji zbog bure trenutno zatvorena autocesta između čvorova Kastelac i Kozina, policija je kaznila nekoliko vozača koji se nisu pridržavali zabrana i odredbi u zimskim uvjetima. Zbog prevrnutih kamiona na potezu Manče-Vipava Prometno informativni centar upozorio je vozače da se pridržavaju ograničenja.

Na udaru vjetra našao se i vozač kamiona s prikolicom iz Hrvatske (23) koji se prevrnuo na desni bok van kolnika, javlja medij. U toj nesreći je zadobio lakše ozljede te je prevezen na liječenje u Ajdovščinu.

Jedan od prevrnutih vozila je i kombi stranih registracija u kojoj su bili 45-godišnji rumunjski vozač i njegova suputnica, no oni nisu ozlijeđeni. Ipak, kako bi izvukli drugog vozača koji se dva sata nakon prevrnuo u kamionu, morali su intervenirati i vatrogasci. Još se prevrnuo i kamion kojim je upravljao 61-godišnjak iz Srbije, no on također nije ozlijeđen.

Inače, i u Hrvatskoj su na snazi ograničenja zbog jakog vjetra. Između Svetog Roka i Posedarja autocesta je tako otvorena samo za osobna vozila, kao i autocesta na potezu između Delnica i Kikovice, Jadranska magistrala između Karlobaga i Svete Marije Magdalene te državne ceste Gračac-Obrovac-Karin i Maslenica-Zaton Obrovački. Samo za automobile je otvoren i Paški most, dok je na Krčkom mostu zabranjen promet za I. skupinu vozila.

