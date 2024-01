Olujni vjetar i crveni meteoalarm: Hrvatska pod hladnim valom, evo gdje bi još moglo biti snijega

Za veći dio Hrvatske na snazi je žuti meteoalarm zbog jakog vjetra. Za područje Rijeke, Kvarnera i velebitskog kanala proglašen je crveni meteoalarm zbog olujnog vjetra. Slab snijeg pada na području Like, Slavonije i Baranje, a s obzirom na niske temperature, moguća je opasna poledica.

Udari bure na automatskoj postaji Prizna jutros su bili više od 115 km na sat, stoga ne čudi da je na snazi najveći, crveni stupanj upozorenja na buru putem sustava meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda, piše meteorologinja N1 Televizije Tea Blažević.

GALERIJA Snijeg počeo padati u Hrvatskoj: Zabijelilo se i zagrebačko Sljeme

Vjetrovito će biti i u nastavku ponedjeljka, treba još računati i na snijeg u unutrašnjosti, osobito na istoku zemlje i u gorskoj Hrvatskoj. Utorak bi eventualno još u jutarnjim satima u unutrašnjosti mogao donijeti koju pahulju snijega. Sunčanije duž Jadrana, bura će postupno slabjeti.

U nastavku tjedna bit će stabilnije i većinom suho. No, bit će vrlo hladno, a temperature će se tijekom noći i jutra u nastavku tjedna mjestimice spuštati i desetak stupnjeva ispod nule. Minusa će biti i ponegdje uz obalu.

Državni hidrometeorološki zavod upozorava na hladni val u drugoj polovini tjedna za gospićku regiju i riječku. Hladan zrak zadržavat će se nad našim dijelom Europe i Sredozemlja barem do sredine idućeg tjedna kad će temperatura u srednjim i višim slojevima atmosfere postupno rasti, dok će se pri tlu taj porast osjetiti kasnije, objavio je prošli tjedan DHMZ.

Prema prognozi DHMZ-a, danas će biti pretežno oblačno, mjestimice snijeg, češće na istoku i u Gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu ponegdje malo kiše, poslijepodne sunčana razdoblja osobito na sjevernom dijelu. Vjetar umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima, podno Velebita lokalno orkanskim. Temperatura zraka na kopnu od -5 do 0, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 0 do 5, na sjevernom Jadranu od 2 do 8, a u Dalmaciji uglavnom od 6 do 12°C.

Sutra na kopnu oblačno, mjestimice uz malo snijega, vjerojatnije na istoku i u gorju, a navečer i osobito u noći postupno smanjenje naoblake. Na Jadranu pretežno sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku, a na sjevernom dijelu duž obale bit će i snijega nošenog burom. Vjetar u unutrašnjosti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru će i dalje puhati umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, a navečer i u noći na srijedu će malo oslabjeti. Temperatura zraka u unutrašnjosti uglavnom od -6 do -1, na sjevernom Jadranu od 0 do 5, a duž obale Dalmacije uglavnom od 3 do 8°C.

VIDEO Snijeg na Sljemenu